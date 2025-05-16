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На фронті загинув депутат Вишгородської міськради Олександр Кладієнко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На фронті загинув депутат Вишгородської міськради Олександр Кладієнко
Олександр Кладієнко з 2014 року допомагав військовим як волонтер
фото: Олександр Кладієнко/Facebook

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, Дядя Саша залишив депутатський кабінет і пішов на фронт

На війні загинув 57-річний депутат Вишгородської міської ради з Київщини, майстер бойових мистецтв, доброволець Олександр Кладієнко на позивний Дядя Саша. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на четверту бригаду оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії та Спортивний комітет України.

Із 2014 року чоловік допомагав військовим як волонтер. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, він залишив депутатський кабінет і пішов на фронт.

«Олександр вступив у свій останній бій на сході України 14 квітня 2025 року. Під час зіткнення з ворожою штурмовою групою був важко поранений, але не випустив зброю з рук та бився до кінця», – йдеться в повідомленні.

Попрощалися з Олександром Кладієнком сьогодні,16 травня у рідному Вишгороді.

Побратими згадують: «Дядя Саша був людиною з потужним внутрішнім стрижнем. Його сила волі й жага до справедливості надихала інших. Він завжди був там, де найважче. Брав на себе ініціативу, підтримував побратимів, допомагав, не чекаючи наказу. Надійний, чесний, ввічливий, по-людськи добрий – з ним було спокійно навіть у найгарячіші хвилини бою. Під час одного з таких боїв із ворожою штурмовою групою був важко поранений, але не випустив зброї з рук і тримав оборону до останнього подиху. Це – мужність найвищого рівня. Він – справжній Герой. Назавжди в строю».

Родина згадує Олександра Кладієнка як люблячого чоловіка, мудрого батька, який надихав власним прикладом. Його життєва позиція – діяти чесно, тримати слово, допомагати тим, хто поряд. Він завжди був опорою для своєї сім’ї – другом і порадником. Своїх синів виховував справжніми чоловіками – сильними, принциповими, відповідальними.
Олександр мав багатогранне життя: займався спортом, захоплювався боротьбою, любив активний відпочинок, мав багато друзів. Завжди прагнув до розвитку, не зупинявся на досягнутому, надихав своєю витривалістю, внутрішньою силою та невичерпним бажанням бути корисним.

«Ми вдячні за кожну мить, проведену поруч із ним. Його любов, тепло, гідність і мужність назавжди залишаться в наших серцях», – кажуть рідні.

Нагадаємо, 7 травня, помер народний депутат України восьмого скликання та колишній міський голова Чернівців Микола Федорук

Теги: війна смерть депутат втрати

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