Атака на Київ: Кличко назвав кількість постраждалих

Всіх постраждалих медики госпіталізували

Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Всіх постраждалих медики госпіталізували.

Протягом ночі ворог безперестанку тероризував Київ ударними дронами. Бив по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста.

Наслідки комбінованого удару

Дарницький район:

пожежа в нежитловій будівлі,

падіння решток збитого дрона в зеленій зоні,

часткова руйнація в нежитловій зоні,

пошкодження в гаражному кооперативі,

займання складських приміщень. Також горить лісосмуга за іншою адресою,

пожежа в житловому будинку.

Оболонський район:

пошкодження двох поверхів житлового будинку,

займання в офісній будівлі,

падіння уламків на відкритій місцевості,

руйнування житлового будинку,

займання аптеки,

на іншій локації горять складські приміщення.

Голосіївський район:

падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі,

пошкодження бізнес-центру.

Деснянський район:

внаслідок падіння частин збитого дрона загорівся автомобіль.

Шевченківський район:

пожежа в житловому будинку,

пожежа в бізнес-центрі,

пошкодження будинку за іншою адресою.

Солом'янський район:

уламки дрона впали на дах багатоповерхівки.

Подільський район:

пошкодження нежитлових приміщень.

падіння уламків на відкритій місцевості.

О 05:10 у Києві оголосили відбій.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.