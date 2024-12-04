Загинув під час виконання службових обов’язків на Сумщині. Згадаймо Михайла Чумакова

До лав захисників України у повномасштабній російсько-українській війні військовослужбовець приєднався у серпні 2023 року

На війні захисник виконував бойові завдання у протитанковому відділенні роти вогневої підтримки

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Чумакова.

Відійшов у вічність захисник України, житель міста Сокиряни Михайло Чумаков. Про це повідомила Сокирянська міська рада.

Михайло Чумаков народився в місті Хотин Чернівецької області. Там здобув загальну середню освіту, після чого продовжив навчання у Ставчанському ПТУ №21 за професією майстра сільськогосподарського виробництва.

До Сокирян на постійне місце проживання Михайло Володимирович переїхав у 2002 році.

Свого часу працював у Сокирянському АТ «Райагробуд». З 2003 по 2012 роки ніс службу в органах Державної кримінально-виконавчої служби України на посаді молодшого інспектора відділу охорони Державної установи «Сокирянська виправна колонія (№67)».

Колеги згадують про Михайла Чумакова, як про спокійну, врівноважену, вимогливу до себе людину. В колективі відділу Михайло Володимирович користувався авторитетом та повагою.

До лав захисників України у повномасштабній російсько-українській війні військовослужбовець приєднався у серпні 2023 року. На війні воїн виконував бойові завдання у протитанковому відділенні роти вогневої підтримки.

Життя Михайла Чумакова обірвалось на Сумщині, під час виконання службових обов’язків. Йому було 47... фото: Сокирянська міська рада, Facebook

Його життя обірвалось на Сумщині, під час виконання службових обов’язків. Михайлу Чумакову було 47...

У героя залишилися син Олександр та донька Анастасія.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.