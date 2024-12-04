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Загинув під час виконання службових обов’язків на Сумщині. Згадаймо Михайла Чумакова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув під час виконання службових обов’язків на Сумщині. Згадаймо Михайла Чумакова
До лав захисників України у повномасштабній російсько-українській війні військовослужбовець приєднався у серпні 2023 року
колаж: glavcom.ua

На війні захисник виконував бойові завдання у протитанковому відділенні роти вогневої підтримки

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Чумакова.

Відійшов у вічність захисник України, житель міста Сокиряни Михайло Чумаков. Про це повідомила Сокирянська міська рада. 

Михайло Чумаков народився в місті Хотин Чернівецької області. Там здобув загальну середню освіту, після чого продовжив навчання у Ставчанському ПТУ №21 за професією майстра сільськогосподарського виробництва.

До Сокирян на постійне місце проживання Михайло Володимирович переїхав у 2002 році.

Свого часу працював у Сокирянському АТ «Райагробуд». З 2003 по 2012 роки ніс службу в органах Державної кримінально-виконавчої служби України на посаді молодшого інспектора відділу охорони Державної установи «Сокирянська виправна колонія (№67)».

Колеги згадують про Михайла Чумакова, як про спокійну, врівноважену, вимогливу до себе людину. В колективі відділу Михайло Володимирович користувався авторитетом та повагою.

До лав захисників України у повномасштабній російсько-українській війні військовослужбовець приєднався у серпні 2023 року. На війні воїн виконував бойові завдання у протитанковому відділенні роти вогневої підтримки.

Життя Михайла Чумакова обірвалось на Сумщині, під час виконання службових обов’язків. Йому було 47...
Життя Михайла Чумакова обірвалось на Сумщині, під час виконання службових обов’язків. Йому було 47...
фото: Сокирянська міська рада, Facebook

Його життя обірвалось на Сумщині, під час виконання службових обов’язків. Михайлу Чумакову було 47...

У героя залишилися син Олександр та донька Анастасія. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна незалежність українці

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