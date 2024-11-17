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Командир Грузинського легіону, який воює в Україні, попередив про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир Грузинського легіону, який воює в Україні, попередив про небезпеку
Мамука Мамулашвілі розповів, чому грузини допомагають українцям виборювати свободу
фото з відкритих джерел

«Ми вже на порозі Третьої світової», – вважає Мамулашвілі

 

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі розповів, яка мотивація його бійців воювати в Україні. У інтерв’ю Oboz.ua він пояснив, що Грузія – дзеркальне відображення того, що відбувається в Україні

«В Грузії це вже було тричі. На жаль, Грузія не змогла звернути увагу світового співтовариства, через свої маленькі розміри, маленьку кількість населення та геополітичну локацію. На Грузію не звернули уваги, навіть почали звинувачувати в тому, що вона напала на Росію і отримала за це відповідь. В Україні це, після розвалу Радянського Союзу, сталося вперше. Ми попереджали, і Україну, і всіх інших, що так може статися», – наголосив військовий.

За словами Мамулашвілі, він досі чує розмови громадян України, які кажуть, що ще в 2014 не могли повірити, що РФ може розпочати повномасштабне вторгнення.

«Навіть до 2022 року мало хто вірив, що буде напад на Україну. В це вірив, мабуть, тільки «Грузинський легіон», який почав навчати цивільних, як чинити опір, як під час обстрілів надати домедичну допомогу. Виходячи з нашого досвіду, ми усвідомлювали, що Росія має почати війну. Коли це мало б статися ми не знали, але вже тоді були передумови, були повідомлення спецслужб Британії, США, в яких йшлося про те, що війна точно буде і Росія нападе на Україну. Так воно і сталося», – продовжив командир легіону.

Він наголосив, що війна є результатом лицемірства західних політиків, тому тут не лише є вина російського диктатора Володимира Путіна.

«Звичайна людська байдужість та лицемірство приносить такі лиха. Саме тому ми отримали те, що отримали. Що буде далі – досить важко сказати, на мою думку, ми вже на порозі Третьої світової війни. Під час двох попередніх світових війн агресор від самого початку не отримав достойної відповіді від усіх разом, від цивілізованого світу, і вирішив, що так можна робити. Зараз думають, що так можна робити і Китай, і Іран. Тому що решта країн байдужі до долі України, так само як вони були байдужі до долі Грузії. На сьогодні ми маємо величезний шанс того, що може початися Третя світова війна», – попередив Мамулашвілі.

Раніше відомий ветеран розповів, що потрібно Україні для перемоги у війні. 

Раніше екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс припустив, що війна РФ в Україні завершиться на умовах, за якими російський диктатор Володимир Путін збереже контроль над 20% українських територій.

Нагадаємо, що аналітики Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік.

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Теги: росія війна ветеран Китай путін Грузія напад населення диктатор

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