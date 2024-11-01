Програма працевлаштування українців у Німеччині провалилась – Bild

Програма з працевлаштування українців у ФРН не показала результатів

Програма працевлаштування українців у Німеччині провалилася, пише видання Bild. Про це свідчить аудит Рахункової палати ФРН. Наразі соцдопомогу в Німеччині отримують приблизно 720 тис. українців, зокрема близько півмільйона працездатних. Щомісячні витрати на них становлять близько 539 млн. євро. Рік тому уряд запустив для громадян України «турбо-програму» (йдеться про ініціативу Job Turbo для українських біженців, – «Главком») із працевлаштування, полегшивши для них загальні правила та вимоги до німецького знання.

Але вона не показала результатів. 2023 року лише 20% випускників інтеграційних курсів отримали від центрів зайнятості пропозицію про роботу. Жоден із них так і не вийшов на роботу. Цього року вакансії отримали 40% випускників, на роботу вийшли менше ніж 1%. Центри зайнятості без перевірки погоджуються з тими, хто відмовляється від вакансій, називаючи їх «неприйнятними» для себе.

Серед інших проблем – тривалий час очікування на інтеграційні курси, а також часту відмову від них нібито через проблеми зі здоров'ям, але часто без будь-якої довідки. Крім того, після закінчення курсів випускники мають приходити до центру зайнятості кожні шість тижнів. Але у 2023 році термін очікування запису складав у середньому півроку, цього року – 115 днів.

«Німецький уряд знову бреше сам собі. Замість економії завдяки «турбо-працевлаштуванню» лише стрімко зростають витрати на допомогу громадянам України. Турбо-працевлаштування стало турбо-провалом.Через два з лишком роки після початку війни менше третини українців працюють у Німеччині. Це розписка у своїй неспроможності. Хубертус Хайль – більше не міністр праці, але давно має називатися міністром харчування», – сказав депутат Бундестагу Кай Віттакер.

Нагадаємо, уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. З початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччина не пропустила на кордоні. На другому місці серед іноземців, яким Німеччина відмовила у в'їзді, опинилися громадяни Сирії, які отримали 4708 відмов. На третьому місці – афганці з результатом 2396 відмов.