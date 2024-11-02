ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку великої війни – Сирський

Сирський поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту

Наразі, ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив головком Олександр Сирський при зустрічі з делегацією збройних сил Чехії на чолі з начальником Генерального штабу Карелом Ржегкою.

«Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі, Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення», – йдеться у заяві.

Сирський наголосив, що Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив. Серед них коаліція з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО.

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