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ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку великої війни – Сирський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку великої війни – Сирський
Олександр Сирський зустрівся з начальником Генерального штабу Чехії генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою
фото: Генштаб

Сирський поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту

Наразі, ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив головком Олександр Сирський при зустрічі з делегацією збройних сил Чехії на чолі з начальником Генерального штабу Карелом Ржегкою.

«Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі, Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення», – йдеться у заяві.

Сирський наголосив, що Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив. Серед них коаліція з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО.

Нагадаємо, що Українські війська досягли успіху на північ від Суджі в Курській області, захопивши ворожу позицію у Вовчанську. Водночас спостерігається просування російських окупантів на північний схід від Куп'янська та на північний захід від Кремінної.

Також російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

До слова, в останній тиждень жовтня 2024 року РФ перекинула з російського приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тис. солдатів армії КНДР. Вона озброїла їх 60 мм мінометами, автоматами АК-12 та кулеметами. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: росія росіяни наступ фронт Україна Чехія Генштаб війна ЗСУ окупанти Олександр Сирський

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