Нестача бронетехніки і постійна загроза дронів призводять до значних затримок в евакуації поранених російських солдатів

Російська армія відчуває серйозні проблеми з медичною допомогою на всіх рівнях. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається, десятки поранених російських солдатів влаштували заворушення в Новосибірську через неналежне медичне обслуговування.

Солдати з 41 загальновійськової армії Центрального військового округу скаржилися на жорстоке поводження з боку командира свого підрозділу і не хотіли повертатися на передову без належної медичної допомоги. Повідомляється, що вони розбили вікна та пошкодили казарми, а 10 людей залишили територію комплексу.

«Нестача бронетехніки і постійна загроза безпілотних літальних апаратів призводять до значних затримок в евакуації поранених російських солдатів. Це майже напевно збільшує ймовірність більш серйозних травм і більш високих показників смертності серед тих, кого зрештою евакуювали через медичну систему», – йдеться у повідомленні.

За даними українського Генерального штабу, з лютого 2022 року Росія втратила понад 700 тис. осіб, з яких близько 500 тис. російських військовослужбовців зазнали поранень, зазначає британська розвідка.

«Майже, напевно, цей масштаб втрат продовжує чинити тиск на російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги, викликаючи значні логістичні проблеми і призводячи до нестачі медичного персоналу. Ці проблеми, ймовірно, збережуться принаймні протягом наступних трьох місяців», – зазначає оборонне відомство.

Нагадаємо, російське вторгнення в Україну негативно позначилося на якості медицини у РФ. Цивільні росіяни вже відчули на собі вплив війни.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни стикнулися з деградацією рівня медицини. Так, наприклад, при діабеті та атеросклерозі судини нижніх кінцівок можуть закупоритися настільки, що починається гангрена. Щоб врятувати пацієнта від смерті, можна ампутувати ноги, а можна ендоваскулярними методами прочистити судини, що забилися. У США на 1 мільйон жителів роблять щороку 280-300 ампутацій, у Європі – 250, у Японії – 210. А в Росії щороку – 500 ампутацій на мільйон людей. Удвічі більше ампутацій, ніж у всьому цивілізованому світі. Удвічі частіше, ніж у розвинених країнах, росіянам відрізають ноги.