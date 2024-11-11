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РФ готова до масованих обстрілів: Центр протидії дезінформації зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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РФ готова до масованих обстрілів: Центр протидії дезінформації зробив заяву
Російська авіація готова до обстрілів України
фото з відкритих джерел

Коваленко прокоментував ранкові імітаційні пуски російських ракет

Російська Федерація накопичила достатньо ракет для масованих обстрілів України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова», – зазначив він.

Коваленко наголошує, що відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією є частиною підтримування авіації в готовності до дій.

За словами керівника Центру протидії дезінформації, ворог використовує імітацію пусків для психологічного тиску.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 листопада по всій території України та в столиці була оголошена повітряна тривога через зліт літаків стратегічної авіації Ту-95МC, також носіїв ракет «Кинджал» Міг-31К. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов’язана з атакою ударних БпЛА збройних сил РФ.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що на початку опалювального сезону очікуються масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: Центр протидії дезінформації росія обстріл війна ракета

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