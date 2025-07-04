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Дрони-перехоплювачі працюють в Україні: яка їхня ефективність та як можуть змінити війну

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Дрони-перехоплювачі працюють в Україні: яка їхня ефективність та як можуть змінити війну
Дрон-перехоплювач – нова зброя у протиповітряній обороні України
скріншот: Міноборони

Що відомо про українську зброю нового покоління та наскільки ефективні дрони-перехоплювачі?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони-перехоплювачі вже почали працювати й збивати ворожі цілі. За його словами, йдеться про десятки успішних перехоплень. «Главком» повідомляє, що відомо про розробку дронів-перехоплювачів, як вони працюють та можуть вплинути на хід війни.

«Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. «Петріоти» й ракети для них є реальними захисниками життя», – наголосив президент. 

Що таке дрон-перехоплювач

Дрон-перехоплювач, або БПЛА-перехоплювач, – це різновид військових безпілотних літальних апаратів, головне завдання яких – знищення ворожих повітряних цілей у межах протиповітряної оборони. Зазвичай такими перехоплювачами є FPV-дрони, як квадрокоптери, так і апарати літакового типу.

Як виникла ідея таких дронів

Вперше подібну технологію представили у 2021 році: турецька компанія Transvaro створила дрон-перехоплювач Fedai, здатний знищувати інші безпілотники.

В Україні перший проєкт дрона-перехоплювача з’явився у жовтні 2022 року. Це був «Fowler» («Птахолов»), однак його можливості були досить обмеженими: перехоплення цілей на висоті до 1000 метрів і на відстані до 1500 метрів.

Українська команда працювала над розробкою перехоплювачів дронів Fowler
Українська команда працювала над розробкою перехоплювачів дронів Fowler
фото: Facebook / Олександр Буткалюк

Фактично цей апарат більше підходив для боротьби з комерційними дронами, як-от DJI Mavic, а не зі складнішими розвідувальними БПЛА, тому широкого застосування він не набув.

Перехоплювач дронів Fowler під час випробувань у конфігурації зі шасі
Перехоплювач дронів Fowler під час випробувань у конфігурації зі шасі
скріншот: Facebook / Олександр Буткалюк

Перші успіхи на полі бою

Лише у лютому 2024 року українські військові вперше успішно використали FPV-дрон для збиття російського дрона-камікадзе літакового типу. Це зробили бійці підрозділу безпілотних ударних комплексів «Аякс» 126-ї бригади територіальної оборони. До літа 2024 року така практика поширилася: було збито щонайменше один «Орлан», два дрони ZALA 421-16E та один «Ланцет». Також у червні вперше зафіксували збиття російського розвідувального квадрокоптера Autel. За словами інструктора Сергія Флеша, у липні 2024 року такі збиття відбувалися по кілька разів на день. Щоб виявляти ворожі дрони, українці використовували аналізатори спектру TinySa Ultra.

Президент Володимир Зеленський оглядає український ударний дрон, квітень 2024 р.
Президент Володимир Зеленський оглядає український ударний дрон, квітень 2024 р.
фото: Telegram / Андрій Єрмак

Розвиток українських розробок

На початку квітня 2024 року український оборонний кластер Brave1 оголосив конкурс на розробку дронів-перехоплювачів для боротьби з розвідувальними БПЛА, такими як ZALA, «Орлан» і SuperCam, що становлять велику загрозу для Збройних сил України. Розробники мали створити дрони, здатні уражати цілі на швидкості 100–150 км/год і висоті до 1500 м.

Ураження гелікоптерів FPV-дронами

У 2024 році FPV-дрони почали застосовувати й проти гелікоптерів. Так, 6 серпня безпілотник СБУ підбив Мі-28 у Курській області, екіпажу вдалося посадити машину.

9 серпня з’явилося відео ураження Мі-8, а 7 листопада FPV-дроном було збито ворожий Ка-52: командир екіпажу загинув, штурман вижив.

Збори на дрони-перехоплювачі

Того ж серпня волонтер Сергій Стерненко оголосив збір коштів під назвою «Небесний русоріз» з метою придбати 2500 дронів-перехоплювачів, необхідних для фронту. 8 серпня фонд «Повернись живим» започаткував безстрокову кампанію «Дронопад», початковою метою якої було збиття тисячі ворожих розвідників. До грудня 2024 року завдяки цьому збору вдалося акумулювати вже близько 161 млн грн.

Нові можливості дронів-перехоплювачів

У вересні 2024 року українські військові вперше збили російський «Орлан-10» на висоті понад 3600 метрів у Харківській області. Загалом конструкції дронів-перехоплювачів різноманітні. Україна використовує дрони-перехоплювачі наступних моделей:

  • FPV-квадрокоптери – висока ефективність на невеликих відстанях.
  • Дрони-камікадзе літакового типу – мають значно більший радіус дії.
  • Перехоплювачі «Shahed» – їх масове виробництво планується у 2025 році.

    Відомі розробки:

  • літаковий перехоплювач від Besomar,
  • реактивний Bullet,
  • спеціалізований для «Shahed» – Sting.
«Sting» – дрон-перехоплювач типу FPV для полювання на «Шахеди»
«Sting» – дрон-перехоплювач типу FPV для полювання на «Шахеди»
фото: Telegraph

З березня 2025 року українські військові почали використовувати зенітні дрони, оснащені засобами радіоелектронної боротьби, здатними придушувати керування ворожих БПЛА. 

Протидія та ефективність

Росія намагається захиститися від дронів-перехоплювачів, використовуючи камуфляж, камери заднього виду з автоматичним маневруванням маскування дронів українськими знаками. Однак ефективність таких заходів залишається сумнівною.

З економічного погляду, використання FPV-перехоплювачів є виправданим навіть у разі їх самознищення під час атаки, адже вартість одного FPV-дрона в кілька разів нижча, ніж ворожої цілі, і значно дешевша за зенітні ракети. До того ж такі дрони здатні патрулювати територію та у перспективі можуть стати багаторазовими засобами ураження.

За даними OSINT-дослідження «Мілітарного», станом на листопад 2024 року українські FPV-дрони збили 870 цілей, з яких 850 були розвідувальні та 20 ударні. До березня 2025 року ця кількість зросла до майже 2400 розвідувальних і понад 120 ударних дронів. 

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що цієї ночі Російська Федерація масовано атакувала Київ та інші населені пункти безпілотниками та ракетами. Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що уночі працювали дрони-перехоплювачі, які допомагали збивати російські «Шахеди». Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ. 

Раніше «Главком» інформував, що українські фахівці розробили дрони-перехоплювачі, аби захистити енергосистему від російських ударів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа». За словами українського лідера, особливо важливою ціллю для ворога залишається енергетика. Як тільки немає профіциту енергетики в Україні збільшується кількість ударів дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі.

«Україна захищає і будує, на це йдуть великі гроші, завжди їх не вистачає повністю. Але насамперед захист – це системи ППО. Я не буду говорити, які системи і де у нас розташовані, яку енергетику вони захищають. Щойно росіяни розуміють, де наші системи ППО розташовані, вони атакують їх, тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО», – сказав він.

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Теги: війна дрон Володимир Зеленський

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Суспільство

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