Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полтава: дрони вдарили по будівлі ТЦК та житлових будинках (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Полтава: дрони вдарили по будівлі ТЦК та житлових будинках (фото)
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу
фото: ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 10 постраждали

У Полтаві внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний центр з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«За попередніми даними, загинули дві людини, ще 10 травмовані. Надзвичайники врятували 10 людей», – йдеться в повідомленні.

Полтава: дрони вдарили по будівлі ТЦК та житлових будинках (фото) фото 1

Одна з пожеж локалізована. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста.

Полтава: дрони вдарили по будівлі ТЦК та житлових будинках (фото) фото 2
Полтава: дрони вдарили по будівлі ТЦК та житлових будинках (фото) фото 3
Полтава: дрони вдарили по будівлі ТЦК та житлових будинках (фото) фото 4

Нагадаємо, «шахед» вдарив по будівлі місцевого ТЦК.

Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. 

У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

Читайте також:

Теги: дрон ТЦК війна окупанти Полтава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибиті вікна, потрощені дахи та зруйновані стіни: відео наслідків атаки на Одесу
Вибиті вікна, потрощені дахи та зруйновані стіни: відео наслідків атаки на Одесу
10 червня, 11:33
Дрони атакують Київ
Атака на Київ: пожежі та пошкодження зафіксовано в декількох районах міста
10 червня, 02:58
Пожежа після влучання у Тернополі
Тернопіль: мер повідомив про влучання 11 «шахедів» та трьох ракет (фото, відео)
6 червня, 11:46
«Полтаваобленерго» не сплатило 50 млн грн податків: троє посадовців отримали підозри
«Полтаваобленерго» не сплатило 50 млн грн податків: троє посадовців отримали підозри
17 червня, 15:35
Лада Лузіна показала, який вигляд мав Київ з її вікна сьогодні перед світанком
«Такої пекельної ночі ще не було». Лада Лузіна про нічний обстріл Києва
10 червня, 15:50
Результати вогневого ураження уточнюються
Генштаб підтвердив ураження заводу «Резоніт»
12 червня, 10:16
Наслідки російської атаки на Київ 23 червня
Названо райони Києва, які найбільше потерпають від російських терористичних ударів
23 червня, 18:53
«Шахед» атакував Кривий Ріг серед дня
«Шахед» атакував Кривий Ріг: є поранені
30 червня, 10:52
Внаслідок атаки дронів виникло багато руйнувань
Харківщину атакувала «герань»: відео наслідків
Вчора, 06:37

Події в Україні

Дрони атакували два ТЦК у Полтаві: скільки військових постраждали (фото)
Дрони атакували два ТЦК у Полтаві: скільки військових постраждали (фото)
Війна дронів. Стало відомо, які сітки закуповують ЗСУ для захисних коридорів
Війна дронів. Стало відомо, які сітки закуповують ЗСУ для захисних коридорів
Полтава: дрони вдарили по будівлі ТЦК та житлових будинках (фото)
Полтава: дрони вдарили по будівлі ТЦК та житлових будинках (фото)
Українські воїни подякували за допомогу німецькому бізнесмену (відео)
Українські воїни подякували за допомогу німецькому бізнесмену (відео)
Атака «шахеда» на Полтаву: двоє загиблих та 11 поранених
Атака «шахеда» на Полтаву: двоє загиблих та 11 поранених
Україна збільшила максимальну потужність експорту світла до ЄС
Україна збільшила максимальну потужність експорту світла до ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
88K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
83K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
35K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
26K
Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua