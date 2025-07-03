Полтава: дрони вдарили по будівлі ТЦК та житлових будинках (фото)

За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 10 постраждали

У Полтаві внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний центр з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«За попередніми даними, загинули дві людини, ще 10 травмовані. Надзвичайники врятували 10 людей», – йдеться в повідомленні.

Одна з пожеж локалізована. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста.

Нагадаємо, «шахед» вдарив по будівлі місцевого ТЦК.

Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних.

У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.