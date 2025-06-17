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В Гаазі на саміті відбудеться засідання Ради Україна-НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Гаазі на саміті відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
Саміт пройде пройде 24-25 червня в Гаазі
фото з відкритих джерел

Увечері 24 червня відбудеться робоча вечеря Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ

НАТО оприлюднило програму саміту, який пройде 24-25 червня в Гаазі. У ній передбачено, зокрема, засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Згідно з офіційною інформацією, увечері 24 червня відбудеться робоча вечеря Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Захід проходитиме під головуванням заступника генерального секретаря НАТО.

Це єдиний публічний пункт у програмі саміту, в якому бере участь країна, що не є членом Альянсу.

У той же час, згідно з графіком, глави держав та урядів країн-членів НАТО разом із супутниками прибудуть до палацу Huis ten Bosch, де відбудеться соціальна вечеря на запрошення Короля та Королеви Нідерландів.

Основна зустріч Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав і урядів запланована на 25 червня. Її очолить новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Раніше ми писали, що країни НАТО розглянуть можливість включити кошти на військову допомогу Україні у витрати на оборону, які хочуть погодити на саміті у червні. Як повідомляє «Главком» про це пишее агентство Bloomberg посиланням на попередню чернетку декларації саміту.

«Союзники по НАТО розглянуть можливість дозволу включення своїх внесків в оборону України в нові цільові витрати, які, як очікується, будуть ухвалені на саміті лідерів (країн блоку) пізніше цього місяця»,– йдеться в повідомленні агентства з посиланням на чернетку документа.

Нагадаємо, країна-агресорка продовжує нарощувати озброєння. Для того, аби підготуватися до нападу на НАТО, їй знадобиться до пʼяти років. Марк Рютте зазначив, що росіяни відновлюють свої збройні сили за допомогою китайських технологій, виробляючи зброю швидше, ніж очікувалося. Рютте наголосив, що за три місяці країна виробляє стільки, скільки НАТО за рік. Тільки цього року російська оборонна промисловість випустить 1,5 тис. танків, 3 тис. бронетранспортерів і 200 ракет «Іскандер».

Теги: НАТО саміт Україна Марк Рютте

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