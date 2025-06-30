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Командував десантно-штурмовим підрозділом. ЗСУ ліквідували російського тренера з фристайлу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Командував десантно-штурмовим підрозділом. ЗСУ ліквідували російського тренера з фристайлу
Микита Васильєв народився 20 січня 1989 року у Чувашії

На посаді старшого тренера збірної Росії Васильєв працював упродовж семи років

Колишній старший тренер збірної Росії з фристайлу Микита Васильєв був ліквідований захисниками України. Про це повідомляэ «Главком».

Згідно з інформацією Федерації фристайлу Санкт-Петербурга, на фронті Васильєв командував десантно-штурмовим підрозділом окупантів.

Микита Васильєв народився 20 січня 1989 року у Чувашії. Він був заслуженим тренером республіки Чувашія. На посаді старшого тренера збірної Росії Васильєв працював упродовж семи років.

Він завершив свою роботу у збірній у червні 2022 року після скандалу зs спортсменкj. Анастасією Таталіною. Її мати стверджувала, що Васильєв робив спортсменці пропозиції інтимного характеру. Разом із ним тренерський штаб покинули ще троє спеціалістів.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: фристайл окупанти війна росія

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