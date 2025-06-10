Бориспіль скасував усі масові заходи на невизначений термін: у чому причина

Акція «Дитячі голоси непрожитих життів...» з нагоди Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України у Борисполі

Бориспільська міськрада звернулася до жителів із закликом

Від 10 червня у Борисполі й на інших територіях громади призупинені всі масові заходи. В мерії кажуть, цього вимагає безпекова ситуація. Про це повідосляє «Главком» із посиланням на повідомлення Бориспільської міськради.

«Шановна громадо! Інформуємо, що у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні від сьогодні всі масові заходи на території Бориспільської міської територіальної громади призупинені на невизначений термін. Сподіваємося на ваше розуміння та відповідальність організаторів вже запланованих заходів! Безпека понад усе! Бережіть себе та своїх рідних!», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Бориспроі горів промисловий об’єкт внаслідок російської масованої атаки уночі 10 червня. Точну назву чи адресу об’єкта рятувальники не називають, але зазначають, що горіло у Бориспільській громаді. Згодом речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан у коментарі «Українській правді» уточнила, що горів об’єкт на виїзді з Борисполя. На запитання про те, що на пожежних машинах написано «Бориспільський аеропорт», вона зазначила, що пожежа була не на летовищі.

Сьогодні Київ опинився в густій димовій завісі після масованого обстрілу. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю. Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей. Від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.