В останню мить свого життя біг до пораненого бійця. Згадаймо хокеїста та вчителя Олексія Логінова

Воротар хокейної команди добровільно став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Логінова.

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23-річний ексворотар білоцерківського «Білого Барса» Олексій Логінов загинув у боротьбі з окупантами 8 листопада цього року на Луганщині.

«У свій останній момент життя біг до пораненого бійця, у той момент біля нього розірвався артилерійський снаряд», — повідомили про смерть Олексія в КНУ, де він навчався.

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На війні загинув призер чемпіонату України з хокею – Олексій Логінов фото з відкритих джерел

Олексій Логінов народився 25 листопада 1999 року в Києві. Хлопець був вихованцем знаменитої школи «Сокола», з яким 2015-го став бронзовим призером чемпіонату України U17. Далі голкіпер потрапив у систему київської «Крижинки», а у 2017-му дебютував у дорослому чемпіонаті України зі столичними «Крижаними Вовками».

У наступному сезоні Логвінов став чемпіоном України серед молоді (U20) у складі «Білого Барса», а також зіграв два матчі у дорослому національному чемпіонаті, чим допоміг білоцерківцям здобути «бронзу». Згодом Логінов перебував у системі іншої київської школи «Крижинка», а у 2017-му дебютував у дорослому чемпіонаті України за столичних «Крижаних Вовків». Зігравши за команду один матч, Олексій перебрався у «Білий Барс», з яким став чемпіоном України-2018 серед молоді (U20) і, зігравши два матчі в дорослому національному чемпіонаті, долучився до здобуття білоцерківцями бронзи.

Олексій був студентом географічного факультету Київського національного університету імені Шевченка, у 2022-му закінчив магістратуру Інституту міжнародних відносин. Олексій після здобуття вищої освіти встиг попрацювати вчителем географії в школі № 317 міста Києва. Після початку повномасштабної війни Олексій добровольцем увійшов до лав Збройних сил України. Він був єдиною дитиною в сім’ї.

Похорон Олексія Логінова відбувся у четвер, 16 листопада, на Лук’янівському цвинтарі. Загиблому 25 листопада мало виповнитися 24 роки.

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«Загинула найрідніша мені людина мій син Олексій – Олексій Олександрович Логінов-Доля, шалено хоробрий воїн. Загинув під час виконання найскладнішого бойового завдання. Він – Людина з великої літери, неймовірна людина. За ствердженням його побратимів, він завжди погоджувався виконувати найважчі завдання. Хлопці казали, що він навчив їх слухати важку музику та сміятися...» – поділився батько військового.

Олексій Логінов загинув у 23 роки фото з відкритих джерел

«Олексій був справжнім патріотом, який свідомо став на захист мирного майбутнього рідної України. Він завжди залишиться в наших серцях чудовою людиною, яка несла добро і радість, дарувала усмішки й віру усім навколо. Вічна пам’ять справжньому герою!» – зауважили колеги Олексія.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.