Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Воював в АТО та любив гори. Згадаймо фотографа та телеоператора Юрія Олійника

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Воював в АТО та любив гори. Згадаймо фотографа та телеоператора Юрія Олійника
Юрій Олійник працював на 24 каналі, але у перші дні війни пішов на фронт
фото з відкритих джерел

У перший день повномасштабного вторгнення Юрій, не роздумуючи, зібрав речі, попрощався з колегами та друзями та пішов до військкомату, щоб знову стати на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Олійника.

Фотограф і оператор Юрій Олійник, позивний Аякс, пішов на війну у перший день повномасштабного російського вторгнення. Загинув 23 березня минулого року в бою біля Попасної на Луганщині.

Юрій Олійник загинув у 39 років
Юрій Олійник загинув у 39 років
фото з відкритих джерел

Він був солдатом 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила. На початок повномасштабного вторгнення вже мав бойовий досвід: воював на сході України у 2014–2015 роках. Найбільшими його захопленнями були фотографія та походи у гори.

Друзі та колеги Юрка пригадують, яким він був на роботі та у побуті, про що мріяв та як допомагав іншим, розповідають про посиденьки за горнятком запашного чаю та про спільні мандрівки у гори. 

У мирний час Юрій ніколи не любив говорити про війну, на першому місці в нього завжди були гори і робота
У мирний час Юрій ніколи не любив говорити про війну, на першому місці в нього завжди були гори і робота
фото з відкритих джерел

Друзі, рідні та співробітники зазначають, що Юрій був життєлюбом, хорошим товаришем, доброю опорою під час зйомок. Ніхто не говорить про нього у минулому часі, адже пам’ять про нього – жива в їх серцях, відзнятих програмах та фотографіях.

Юра був запальним, мав особливий гумор та багато друзів
Юра був запальним, мав особливий гумор та багато друзів
фото з відкритих джерел

«Він захопився фотосправою ще в школі. У нас на Науковій був Будинок творчості для дітей та юнацтва і Юра його відвідував. Хресна йому подарувала простий дитячий фотоапарат і відтоді це стало справою його життя. Тоді біля Оперного ставили банери і знімали туристів, і він там був серед фотографів Львова певний час. А згодом почав фотографувати весілля, урочисті події. А потім потрапив на 24 канал і це стало для нього здійсненням мрії», – розповів брат Андрій Олійник.

Юрій обожнював свою роботу та колег
Юрій обожнював свою роботу та колег
фото з відкритих джерел

Перед роботою на телебаченні Юрій воював на Сході у 2014-2015 роках. Повернувшись до мирного життя, пробував себе у різних професіях, обрав журналістику. І ніколи про війну не розповідав, кажуть колеги, натомість розповідав про гори й походи. Це було його захопленням.

«Особисто мені Юра дав гори. Він страшенно їх любив. Увесь свій вільний час намагався проводити саме там. Не важливо, чи сніг, чи дощ – він усе одно йшов у гори»,– розповіла журналістка Марічка Крижанівська, яка ходила з Юрою у похід на Боржавський хребет, піднімалася на гору Пікуй, часто їздила в Карпати відпочивати.

Шанс побачити гори, відчути їх енергію Юрій давав людям з інвалідністю – разом з організацією On3Weels здійснювали їхні мрії про походи. Вони на спеціально обладнаному триколісному візку, «жульєтці», піднімали людей на вершину. Чоловік, хоч останні три роки жив на знеболювальних через хворі суглоби, нікому не казав про це, ніколи не жалівся, завжди був життєрадісним та позитивним.

У Юри після АТО були проблеми із колінними суглобами, він приймав знеболювальне, однак не відмовлявся від гір
У Юри після АТО були проблеми із колінними суглобами, він приймав знеболювальне, однак не відмовлявся від гір
фото з відкритих джерел

«З Юрою було дуже весело на зйомках. Тому що він любив, коли все ідеально. Не вмів мислити «напів». Мало бути так, щоб йому це самому подобалося», – зазначила журналістка Ірина Папірник.

Працюючи на 24-му каналі, Юрій знімав військові проєкти, щоб популяризувати Збройні Сили України. Працював над проєктами «Рекрути», «Ми», «Ми 2.0», «Трансплантація», «Зберегти життя», а також над створенням проєкту «Інтерв'ю24».

Юрій був добрим та безвідмовним, тож часто на волонтерських засадах проводив благодійні зйомки. Також він завжди сам приходив у центр надання послуг учасникам бойових дій і постійно підтримував ветеранів.

У перший день повномасштабного вторгнення Юрій, не роздумуючи, зібрав речі, попрощався з колегами та друзями і пішов до військкомату, щоб знову стати на захист Батьківщини. Приєднався до побратимів, яких знав ще з 2014 року: знову став солдатом 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила.

«24 лютого, коли я йшов у військкомат, то Юра був у переліку тих хлопців, кого я сподівався зустріти або там, або у своїй частині – так воно і було. Юра був такою людиною, що користувався авторитетом та повагою серед побратимів», – сказав Степан Буняк, командир Юрія у 2014-2015 роках.

Юрій Олійник загинув 23 березня 2022 року у боях під Попасною на Луганщині. Сумну звістку дізналися та повідомили через три дні журналісти 24 каналу: «Війна забирає найкращих. Не можемо стримати сліз. Юра, один з перших пішов на війну, як тільки росія вторглась на нашу територію. Захищати Україну він пішов вже вдруге, на фронті був і у 2014-му. Герої не вмирають!».

На портреті, який на прохання друзів намалювала художниця Анастасія, Юрій зображений у Карпатських горах: широка усмішка, примружене око, притрушена інієм борода та багато сонця довкола. Картина висить на стіні львівського пабу, куди чоловік часто приходив.

Юра зображений у Карпатських горах – у своїй стихії
Юра зображений у Карпатських горах – у своїй стихії
фото з відкритих джерел

«Не хотіла, щоб тут було сумне фото з чорною стрічкою. Я б цього просто не витримала, – розповіла подруга Катя Дробина. – Замовляла портрет наприкінці березня, коли Юра перестав виходити на зв’язок. Думала, раптом він знайдеться та повернеться, тоді картина буде наче подарунок на день народження».

Юрій Олійник
Юрій Олійник
фото з відкритих джерел

«Усе, що ми можемо робити, – це памʼятати і шанувати цю памʼять. Любити спогади. Зігріватися фотографіями. І боротися. Допомагати Силам оборони, бо боротьба ще триває. Тепер це боротьба не Юрія Олійника, а за Юрія Олійника. За нього теж», – наголосила колега Софія Трощук.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Пройшов Майдан, АТО, створив центр тактичної підготовки. Згадаймо казаха Андрія Кудабекова
Теги: пам'ять смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій з однодумцями організував центр спеціальної підготовки «Вовкулака», який допомагав всім охочим отримати базові знання з домедичної підготовки, поводження зі зброєю, виживання у складних умовах та військовій тактиці 
Пройшов Майдан, АТО, створив центр тактичної підготовки. Згадаймо казаха Андрія Кудабекова
Вчора, 09:00
Ярослав загинув у 40 років
Став на захист Батьківщини у 2016-му. Згадаймо Ярослава Маландія
1 листопада, 09:00
Денис загинув під час контрнаступу на Херсонщині
Повернувся на фронт попри тяжке поранення. Згадаймо Героя України Дениса Самофала з Донеччини
31 жовтня, 09:00
На захист України Микола став до лав ЗСУ навесні 2022 року
Учитель-«обіймашка» пішов на фронт, аби повернути Крим. Згадаймо Миколу Кондратюка
25 жовтня, 09:00
Андрій служив начальником розвідки
Залишив бізнес та пішов добровольцем на фронт. Згадаймо розвідника та пасічника Андрія Павлюка
19 жовтня, 09:00
Романові було 24 роки, Леоніду – 21
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
18 жовтня, 09:00
Раїса Кириченко та Вадим Крищенко
Донька України. Незабутня Раїса Кириченко...
14 жовтня, 11:41
Олександра призвали на службу влітку 2023 року
Без батька лишися двоє однорічних малюків. Згадаймо матроса Олександра Яковцова
11 жовтня, 09:00
Богдан загинув у 44 роки
Завжди йшов у бій першим. Згадаймо Героя України Богдана Калагурського
5 жовтня, 09:00

Суспільство

Воював в АТО та любив гори. Згадаймо фотографа та телеоператора Юрія Олійника
Воював в АТО та любив гори. Згадаймо фотографа та телеоператора Юрія Олійника
Скільки років громадянин може вважатися внутрішньо переміщеною особою: відповідь Верещук
Скільки років громадянин може вважатися внутрішньо переміщеною особою: відповідь Верещук
Малюська знайшов причину похвалити російських полонених
Малюська знайшов причину похвалити російських полонених
Помер відомий український ведучий та диктор Анатолій Васянович
Помер відомий український ведучий та диктор Анатолій Васянович
Порошенко на східному напрямку передав військовим партію БПЛА Poseidon
Порошенко на східному напрямку передав військовим партію БПЛА Poseidon
Хто може уникнути штрафу за порушення комендантської години: роз’яснення поліції
Хто може уникнути штрафу за порушення комендантської години: роз’яснення поліції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
28K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
16K
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
12K
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
11K
У Кропивницькому пролунали вибухи
7207
На Одещині прогриміли вибухи

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту