Повернувся з Фінляндії воювати за Україну. Згадаймо Ігоря Суботяка

Військовий загинув, рятуючи людей з-під завалів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Суботяка.

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Військовослужбовець Ігор Суботяк загинув 7 серпня 2023 року в місті Покровськ на Донеччині. Після влучання ворожої ракети у житловий будинок чоловік допомагав із порятунком людей. Саме тоді прилетіла друга ракета. Ігор отримав поранення, несумісні із життям. Менш ніж за місяць йому б виповнилося 48 років.

Ігор Суботяк мешкав у Фінляндії, але з початком повномасштабної війни повернувся в Україну і добровольцем пішов захищати Батьківщину фото: Ігор Суботяк / facebook

Ігор на фронті фото з відкритих джерел

Ігор Суботяк родом з Івано-Франківської області. Ігор родом з села Жуків Івано-Франківської області. Він навчався у місцевій школі та у музичній школі в Обертині за класом кларнета. Згодом закінчив Коломийське профтехучилище, відслужив в армії.

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Ігор був дуже талановитою та багатосторонньою особистістю фото: Ігор Суботяк / facebook

Чоловік мешкав з родиною у Коломиї. Був знаним на Франківщині бандуристом, вокалістом, актором Українського народного театру. Останні 15 років жив і працював столяром у Фінляндії. Крім того, Ігор був актором Українського театру Фінляндії, грав на бандурі та співав у хорі Товариства українців у Фінляндії «Переспів».

Ігор прожив яскраве та насичене життя фото: Ігор Суботяк / facebook

«Ігор був надзвичайно талановитою людиною з десятками захоплень та умінь, які сам опанував – блискучий бандурист, вокаліст та актор, неперевершений шахіст. Він був вірним другом з гарною душею та щирим серцем, готовий допомогти при найпершій потребі. Та найбільше захоплювала його безмежна любов до рідної України», – написали в пам'ять про чоловіка в товаристві українців у Фінляндії.

Ігор грав на кількох музичних інструментах фото: Ігор Суботяк / facebook

Після початку повномасштабного вторгнення Ігор повернувся в Україну. Був військовослужбовцем в Івано-Франківському зональному відділі військової служби правопорядку.

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«Він був вірним другом з красною душею та щирим серцем, готовий допомогти при найпершій потребі. Та найбільше захоплювала його безмежна любов до рідної України. В житті української громади Фінляндії Ігор був дуже активним і значимим. Він був провідним учасником хору Товариства українців у Фінляндії «Переспів» та актором Українського театру Фінляндії. Його гра на бандурі та неперевершений голос зачаровували всіх», – написала знайома Наталія Дмитренко.

Ігор був сержантом лише другого взводу, але на практиці – через авторитет, який здобув серед хлопців – неформально виконував роль головного сержанта всієї роти фото з відкритих джерел

Сержант у свій останній день сідав вечеряти, але після прильоту у Покровськ першої ракети «Іскандер» швидко зібрався та поїхав на місце прильоту фото: Ігор Суботяк / facebook

«Найкраща людина, з якою довелося познайомитися від початку війни. Людина, яка була емоційно найближчою в нашому підрозділі. Він був одним із найкращих друзів узагалі. Ігор найкраще в роті грав у шахи. Він грав на кількох музичних інструментах. В армії почав учити англійську й уже починав розмовляти нею. Ми мріяли разом сходити в похід. Мріяли, що після війни приїду з дітьми до нього у Фінляндію», – додав письменник Артем Чапай, побратим Ігоря.

Ігор допомагав розбирати завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки, щоб врятувати людей фото: Ігор Суботяк / facebook

«Є люди, про яких починають говорити «добре або нічого» лише після їхньої смерті. Це не той випадок. Ігоря стали поважати з перших місяців в армії – як тільки роззнайомилися. «Ігор – це Людина з великої літери», «Мудрий чоловік», – розповідають про загиблого військові, які служили поруч.

Ігор загинув у 47 років фото: Ігор Суботяк / facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.