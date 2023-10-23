Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Повернувся з Фінляндії воювати за Україну. Згадаймо Ігоря Суботяка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Повернувся з Фінляндії воювати за Україну. Згадаймо Ігоря Суботяка
Ігор Суботяк поїхав на фронт у перші дні війни
фото з відкритих джерел

Військовий загинув, рятуючи людей з-під завалів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Суботяка.

Військовослужбовець Ігор Суботяк загинув 7 серпня 2023 року в місті Покровськ на Донеччині. Після влучання ворожої ракети у житловий будинок чоловік допомагав із порятунком людей. Саме тоді прилетіла друга ракета. Ігор отримав поранення, несумісні із життям. Менш ніж за місяць йому б виповнилося 48 років.

Ігор Суботяк мешкав у Фінляндії, але з початком повномасштабної війни повернувся в Україну і добровольцем пішов захищати Батьківщину
Ігор Суботяк мешкав у Фінляндії, але з початком повномасштабної війни повернувся в Україну і добровольцем пішов захищати Батьківщину
фото: Ігор Суботяк / facebook
Ігор на фронті
Ігор на фронті
фото з відкритих джерел

Ігор Суботяк родом з Івано-Франківської області. Ігор родом з села Жуків Івано-Франківської області. Він навчався у місцевій школі та у музичній школі в Обертині за класом кларнета. Згодом закінчив Коломийське профтехучилище, відслужив в армії.

Ігор був дуже талановитою та багатосторонньою особистістю
Ігор був дуже талановитою та багатосторонньою особистістю
фото: Ігор Суботяк / facebook

Чоловік мешкав з родиною у Коломиї. Був знаним на Франківщині бандуристом, вокалістом, актором Українського народного театру. Останні 15 років жив і працював столяром у Фінляндії. Крім того, Ігор був актором Українського театру Фінляндії, грав на бандурі та співав у хорі Товариства українців у Фінляндії «Переспів».

Ігор прожив яскраве та насичене життя
Ігор прожив яскраве та насичене життя
фото: Ігор Суботяк / facebook

«Ігор був надзвичайно талановитою людиною з десятками захоплень та умінь, які сам опанував – блискучий бандурист, вокаліст та актор, неперевершений шахіст. Він був вірним другом з гарною душею та щирим серцем, готовий допомогти при найпершій потребі. Та найбільше захоплювала його безмежна любов до рідної України», – написали в пам'ять про чоловіка в товаристві українців у Фінляндії.

Ігор грав на кількох музичних інструментах
Ігор грав на кількох музичних інструментах
фото: Ігор Суботяк / facebook

Після початку повномасштабного вторгнення Ігор повернувся в Україну. Був військовослужбовцем в Івано-Франківському зональному відділі військової служби правопорядку.

«Він був вірним другом з красною душею та щирим серцем, готовий допомогти при найпершій потребі. Та найбільше захоплювала його безмежна любов до рідної України. В житті української громади Фінляндії Ігор був дуже активним і значимим. Він був провідним учасником хору Товариства українців у Фінляндії «Переспів» та актором Українського театру Фінляндії. Його гра на бандурі та неперевершений голос зачаровували всіх», – написала знайома Наталія Дмитренко.

Ігор був сержантом лише другого взводу, але на практиці – через авторитет, який здобув серед хлопців – неформально виконував роль головного сержанта всієї роти
Ігор був сержантом лише другого взводу, але на практиці – через авторитет, який здобув серед хлопців – неформально виконував роль головного сержанта всієї роти
фото з відкритих джерел
Сержант у свій останній день сідав вечеряти, але після прильоту у Покровськ першої ракети «Іскандер» швидко зібрався та поїхав на місце прильоту
Сержант у свій останній день сідав вечеряти, але після прильоту у Покровськ першої ракети «Іскандер» швидко зібрався та поїхав на місце прильоту
фото: Ігор Суботяк / facebook

«Найкраща людина, з якою довелося познайомитися від початку війни. Людина, яка була емоційно найближчою в нашому підрозділі. Він був одним із найкращих друзів узагалі. Ігор найкраще в роті грав у шахи. Він грав на кількох музичних інструментах. В армії почав учити англійську й уже починав розмовляти нею. Ми мріяли разом сходити в похід. Мріяли, що після війни приїду з дітьми до нього у Фінляндію», – додав письменник Артем Чапай, побратим Ігоря.

Ігор допомагав розбирати завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки, щоб врятувати людей
Ігор допомагав розбирати завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки, щоб врятувати людей
фото: Ігор Суботяк / facebook

«Є люди, про яких починають говорити «добре або нічого» лише після їхньої смерті. Це не той випадок. Ігоря стали поважати з перших місяців в армії – як тільки роззнайомилися. «Ігор – це Людина з великої літери», «Мудрий чоловік», – розповідають про загиблого військові, які служили поруч.

Ігор загинув у 47 років
Ігор загинув у 47 років
фото: Ігор Суботяк / facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Загинув за тиждень до ротації. Згадаймо Героя України Андрія Сороку
Теги: пам'ять смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раїса Кириченко та Вадим Крищенко
Донька України. Незабутня Раїса Кириченко...
14 жовтня, 11:41
Олексій захищав Батьківщину ще з 2014-го, тоді отримав поранення
Солдат, який захищав Україну і танцював. Пам'яті Олексія Рубцова країна героїв
11 жовтня, 21:00
Дворф мріяв одружитися та жити мирним життям
Замовив обручку, проте не встиг освідчитися нареченій. Згадаймо Олександра Барсукова
6 жовтня, 09:00
Богдан загинув у 44 роки
Завжди йшов у бій першим. Згадаймо Героя України Богдана Калагурського
5 жовтня, 09:00
Богдан Пилипенко загинув з сибірським хаскі, якого йому купили у три роки
Мріяв стати моряком. Згадаймо 16-річного Богдана Пилипенка з Маріуполя
17 жовтня, 09:00
Війна для Віталія почалася ще після Майдану, коли воїну було лише 19 років
Утік з університету на другому курсі й пішов на фронт. Згадаймо захисника Маріуполя Віталія Трухана
12 жовтня, 09:00
У 2019 році Ольга вирішила присвятити життя військовій справі
Загинула на Херсонщині у перший день великої війни. Згадаймо Ольгу Свіргун
16 жовтня, 09:00
Андрій служив начальником розвідки
Залишив бізнес та пішов добровольцем на фронт. Згадаймо розвідника та пасічника Андрія Павлюка
19 жовтня, 09:00
Віталій Свінціцький був депутатом Львівської міської ради
Депутат, який став на захист України ще у 2014-му. Згадаймо Віталія Свінціцького
21 жовтня, 09:00

Суспільство

Повернувся з Фінляндії воювати за Україну. Згадаймо Ігоря Суботяка
Повернувся з Фінляндії воювати за Україну. Згадаймо Ігоря Суботяка
«Слуга» Безугла опублікувала дивне опитування та розбурхала мережу
«Слуга» Безугла опублікувала дивне опитування та розбурхала мережу
Фото про надію: рятувальники показали світлину тижня
Фото про надію: рятувальники показали світлину тижня
На Кіровоградщині місцеві влаштували дискотеку під «Калинку-малинку» (відео)
На Кіровоградщині місцеві влаштували дискотеку під «Калинку-малинку» (відео)
Загинув за тиждень до ротації. Згадаймо Героя України Андрія Сороку
Загинув за тиждень до ротації. Згадаймо Героя України Андрія Сороку
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Візит Путіна в Китай: розвідка розповіла про наслідки
61K
Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву
39K
Скандальний Кацуба, який відкупився від тюрми, таємно добивається повного виправдання
16K
У Росії з’явилася нова форма мобілізації: розвідка розкрила подробиці
7920
У РФ екстрено приземлився літак через неадекватні дії військового
7487
На Донеччині ЗСУ за один бій знищили дев’ять одиниць ворожої техніки (відео)

Новини

ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:52
Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні, 04:55
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
Сьогодні, 04:30
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тривога в Києві тривала менше години
Вчора, 22:17

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту