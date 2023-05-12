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У боях за Бахмут загинув чемпіон України з хокею

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У боях за Бахмут загинув чемпіон України з хокею
Олександр Хміль виступав за Україну на юнацькому та молодіжному чемпіонатах світу
фото: АрміяInform

42-річний Хміль боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення

Під Бахмутом під час виконання бойового завдання загинув колишній хокеїст та тренер Олександр Хміль. Про це повідомляє пресслужба федерації хокею України.

42-річний Хміль боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку Хміль захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військовослужбовця ЗСУ виконував бойові завдання у гарячих точках.

Хміль є чемпіоном України у складі АТЕКу (2007-й рік), у 2005 році ставав срібним призером національного чемпіонату з «Дніпровськими Вовками», а 2006-го та 2009-го вигравав бронзу.

Також Хміль виступав за Україну на юнацькому та молодіжному чемпіонатах світу. У 2005 році Олександр у лавах студентської збірної України виступав на Всесвітній універсіаді.

Нагадаємо, триває 443-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300

Теги: Бахмут війна хокей спорт

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