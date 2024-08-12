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На фронті загинув фотограф-орнітолог з Миколаєва. Згадаймо Олексія Сапугу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На фронті загинув фотограф-орнітолог з Миколаєва. Згадаймо Олексія Сапугу
Олексій Сапуга, видатний орнітолог з Миколаєва, загинув, захищаючи країну
колаж: glavcom.ua

Олексій пройшов військові навчання влітку, а потім перебував на Донеччині. Він залишив яскравий слід у пташиній спільноті України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Сапугу.

Під час боїв загинув український захисник та фотограф-орнітолог Олексій Сапуга з Миколаєва Олексій Сапуга. Про це повідомив у своєму Facebook директор Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Ігор Степурін.

«На фронті загинув чудовий фотограф-анімаліст, орнітолог-миколаївець Олексій Сапуга, який робив фантастичні знімки птахів, особливо з мого рідного півдня України. У планах було видання фотокниги. Світла пам'ять, Олексію», – написав Степурін.

Як зазначає засновниця проєкту Bird ID Ukraine Ганна Кузьо: «Людина неймовірної доброти, безвідмовності у допомозі, оптимізму, товариськість. Золоті руки. Якого у нашій пташиній спільноті України всі знали і любили. Він мобілізувався кілька місяців тому, бачилися востаннє як раз тоді, кілька разів писав і надсилав фото з навчань».

Олексфй Сапуга мобілізувався кілька місяців тому
Олексфй Сапуга мобілізувався кілька місяців тому
фото: Олексый Сапуга, Facebook

Олексій пройшов військові навчання влітку, а потім перебував на Донеччині. Він залишив яскравий слід у пташиній спільноті України.

«Не маю спільного фото з Олексієм, а так хотілося б. А ще більше хотілося б, щоб йому не доводилося міняти бердвочерське хакі-маскування на військову форму, а бінокль – на зброю. Олексій Сапуга був одним із учасників першого курсу визначення птахів BirdidUkraine у київській групі. Дуже сумлінний студент», – пише Ганна Кузьо.

«Загинув Олексій Сапуга – найкращий з найкращих. Земляк з Миколаєва. Людина неймовірної доброти, безвідмовності у допомозі, оптимізму, товариськості. Золоті руки. Якого у нашій пташиній спільноті України всі знали і любили. Він мобілізувався кілька місяців тому, бачились востаннє якраз тоді, кілька разів писав і надсилав фото з учебки. Написав у липні вже з Донеччини, надіслав фото газети «Спротив» з припискою «Починаємо збирати пресу))». Завтра похорон на Берківцях, на жаль, не встигну доїхати з Харкова. Вибач, друже. Твоє фірмове привітання «Бонджорно» назавжди зі мною. Йо*ані росіяни, здохніть всі», – написав журналіст, воїн та знаний бьордвочер Вахтанг Кіпіані.

Олексій пройшов військові навчання влітку, а потім перебував на Донеччині
Олексій пройшов військові навчання влітку, а потім перебував на Донеччині
фото: Вахтанг Кіпіані, Facebook

На сторінці Сапуги його знайомі та друзі залишають щемні спогади та викладають фотографії птахів, які зробив Олексій. Його спостереження за пернатими цінують професійні орнітологи.

«Напишіть щось для Олексія – пропонує мені fb. Я не знаю що написати. Росіяни вбили людину птахів. Дякую за захист Олексій Сапуга. Світла пам’ять!», – написала орнітолог Наталія Дзюбенко.

Олексія поховали на Берковецькому цвинтарі у Києві. У воїна залишилися дружина та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці військові хвилина мовчання

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