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Олімпіада у Парижі. Календар змагань українських спортсменів

Христина Жиренко
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Олімпіада у Парижі. Календар змагань українських спортсменів
Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня

«Главком» знайомить з розкладом змагань за участю спортсменів національної олімпійської збірної у Парижі

У п'ятницю, 26 липня, пройде офіційна церемонія відкриття Олімпіади у Парижі. Вчора, 24 липня, розпочалася змагальна частина головного старту чотириріччя. Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Варто зазначити, що прогнозувати детальний розклад виступів українців у щоденному режимі до старту Олімпіади – неможливо. Адже розклад тенісу формується з дня на день, у багатьох видах спорту усе залежить від виступів безпосередньо на змаганнях. 

«Главком» знайомить своїх читачів з повним розкладом змагань за участю українських спортсменів на літніх Олімпійських іграх у Парижі. Зауважимо, що час вказано київський.

П'ятниця, 26 липня

  • 20:30. Церемонія відкриття Олімпійських ігор

Офіційний старт Ігор! Масштабна подія, яку організатори змагань у Франції, прагнуть зробити ще масштабнішою – уперше церемонія відкриття пройде не на стадіоні, а вздовж усього міста. Команди мають пересуватися по річці Сена у човнах.

Субота, 27 липня

  • 12:00. Стрибки у воду: 3 м, синхрон, жінки, фінал
  • 16:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки
  • 18:00. Футбол: Україна – Марокко
  • 20:50. Фехтування: жінки, шпага (потенційно)

Насичений стартовий змагальний день. Перший фінал на Олімпіаді за участю України – синхронні стрибки з 3-метрового трампліна, куди підібралися усього вісім збірних, і українки серед них.

Також у перший змагальний день визначиться, в які фінали відберуться українські гімнасти. А збірна України з футболу зіграє свій уже другий матч на Олімпіаді. У вечірній сесії відбудуться перші фінали з фехтування – потенційно туди можуть дістатися три українки, які змагатимуться в Парижі.

Неділя, 28 липня

  • 13:00. Стрільба: 10 м, жінки (потенційно)

Олена Костевич – чотириразова призерка Олімпіад, яка змагатиметься на шостих Іграх у кар'єрі. Двічі вона здобувала медалі саме у стрільбі з пневматичного пістолету з 10 метрів. У Парижі Костевич змагатиметься у трьох дисциплінах, і саме стрільба з 10 метрів – перша з них. Кваліфікація відбудеться в суботу, 27 липня. У разі виходу у фінал – він відкриватиме другий змагальний день.

Понеділок, 29 липня

  • 12:00. Стрибки у воду: 10 м, синхрон, чоловіки
  • 17:00. Дзюдо: 57 кг, Дар'я Білодід (потенційно)
  • 18:30. Спортивна гімнастика: команда, фінал
  • 20:00. Фехтування: жінки, шабля (потенційно)

Ще один насичений день для України. Відкриє його фінал стрибків у воду з 10-метрової вишки. На останніх двох чемпіонатах світу українці (Олексій Середа та Кіріл Болюх) були на подіумі.

Далі у програмі дня фінал командного багатоборства у чоловічій спортивній гімнастиці, куди ще має відібратися Україна. А також в цей день змагатимуться призерки минулих Олімпіад у складі України – дзюдоїста Дар'я Білодід (фінальний блок почнеться о 17:00) та фехтувальниця Ольга Харлан (фінальний блок почнеться о 20:00).

Вівторок, 30 липня

  • 10:30. Стрільба: команда, 10 м, пістолет (потенційно)
  • 14:30. Фехтування: жінки, шпага, команда
  • 18:30. Футбол: Україна – Аргентина
  • 21:30. Вечірня сесія плавання

Футбольна збірна України завершить виступ на груповому етапі Олімпіади-2024 матчем проти Аргентини. Крім цього ще кілька командних виступів для українців можуть відбутися – у стрільбі з пістолета команда, у разі проходу кваліфікації, боротиметься за медалі. А також жіноча команда у шпазі розпочне виступи з 1/4 фіналу о 14:30.

У вечірній сесії плавання потенційно може бути перший фінал за участю Михайла Романчука – 2-разового медаліста Токіо-2020.

Середа, 31 липня

  • 12:00. Стрибки у воду: 10 м, жінки, синхрон
  • 13:14. Академічне веслування: жіноча четвірка парна, фінал
  • 18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство

Ще одна фінальна дисципліна для України у синхронних стрибках у воду, а також потенційні фінали у академічному веслуванні (українки – віцечемпіонки Європи у цій дисципліні) і в чоловічому багатоборстві зі спортивної гімнастики.

Четвер, 1 серпня

  • 10:20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки
  • 17:00. Дзюдо: 78 кг, Єлизавета Литвиненко (потенційно)
  • 21:30. Вечірня сесія плавання

Важливий день для України у плаванні: потенційний фінал на 200-метрівці на спині з Олександром Желтяковим (чемпіон Європи та рекордсмен України), а також півфінал на 50-метрівці вільним стилем (Владислав Бухов – чемпіон світу).

Також розпочнеться змагальна програма легкої атлетики – перші фіналі у спортивній ходьбі. А у дзюдо змагатиметься призерка чемпіонату світу Єлизавета Литвиненко.

П'ятниця, 2 серпня

  • 10:30. Стрільба з лука, змішана команда
  • 11:10. Ранкова сесія легкої атлетики: стрибки у висоту, метання молота
  • 16:00 або 22:00. Футбол, чвертьфінал
  • 21:30. Плавання: 50 м, Бухов (потенційно)

Кваліфікація за участю Ярослави Магучіх – відбудеться уже в ранковій сесії 2 серпня. Також у цей день українські лучники змагатимуться в команді, а Владислав Бухов може стартувати у фіналі 50-метрівки вільним стилем.

Українська збірна з футболу, якщо подолає груповий етап, також зіграє свій матч 1/4 фіналу 2 серпня.

Субота, 3 серпня

  • 14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда
  • 21:20. Легка атлетика: потрійний стрибок, Марина Бех-Романчук (потенційно)

Останній старт для українських фехтувальників – команда у жіночій шаблі боротиметься за медаль Олімпіади-2024. Початок змагань о 14, а фінальний блок розпочнеться о 20 годині за Києвом.

Свій єдиний фінал у Парижі може провести Марина Бех-Романчук – саме 3 серпня відбудеться фінал у потрійному стрибку.

Неділя, 4 серпня

  • 19:36. Плавання: 1500 м, Михайло Романчук (потенційно)
  • 20:50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал
  • 21:30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал (потенційно)

Фінал жіночих стрибків у висоту – і одразу три українки можуть туди відібратися, включно з лідеркою світового рейтингу і рекордсменкою світу, Ярославою Магучіх.

Також у цей день можуть у фіналі змагатися Михайло Кохан (призер Євро з метання молота) та Михайло Романчук (призер Олімпіади-2020) на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Понеділок, 5 серпня

  • 12:45. Спортивна гімнастика: фінали

Останній день змагань у спортивній гімнастиці – відбудуться одразу чотири фінали, зокрема у чоловіків у вправах на паралельних брусах (Ілля Ковтун є чемпіоном Європи) та на перекладині.

Вівторок, 6 серпня

  • 19:15. Боротьба: жінки до 50 кг та до 68 кг

У перший день фіналів у боротьбі може змагатися Тетяна Ріжко у вазі до 68 кг, а також розпочне виступи Оксана Лівач – до 50 кг. У вечірній сесії можуть відбутися півфінал Лівач, а також вирішальні сутички Ріжко.

Середа, 7 серпня

  • 08:30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда
  • 11:05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація
  • 19:15. Боротьба: жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг
  • 23:51. Бокс: 80 кг, Олександр Хижняк, фінал (потенційно)

Три українські стрибуни у висоту боротимуться за вихід до фіналу, а розпочнеться цей день з фіналу у командному марафоні зі спортивної ходьби. У вечірній сесії за вихід до фіналів потенційно боротимуться медалісти Токіо-2020 Жан Беленюк та Парвіз Насібов – греко-римська боротьба.

Четвер, 8 серпня

  • 14:20. Веслування на байдарках та каное: фінали
  • 16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кг, Каміла Конотоп
  • 19:15. Боротьба: греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг
  • 21:25. Легка атлетика: метання списа, Артур Фельфнер (потенційно)

Єдиний виступ України у важкій атлетиці – Каміла Конотоп змагатиметься за медаль. Також 8 серпня пройдуть перші фінали у веслуванні на байдарках та каное (зокрема, Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагатимуться в двійці). А у боротьбі свої виступи можуть завершувати фіналами Беленюк та Насібов.

П'ятниця, 9 серпня

  • 11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал
  • 13:40. Веслування на байдарках та каное: фінали
  • 19:15. Боротьба: жінки до 57 кг та 62 кг

Фінал особистого багатоборства у художній гімнастиці, другий день фіналів у веслуванні, а також старт у боротьбі медалістки Токіо-2020 Ірини Коляденко – усе це 9 серпня.

Субота, 10 серпня

  • 15:00. Художня гімнастика: команда, фінал (потенційно)
  • 19:15. Боротьба: жінки до 62 кг
  • 20:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал (потенційно)
  • 20:30. Артистичне плавання: дует, довільна програма

Насичений передостанній день для України – фінал чоловічих стрибків у висоту в легкій атлетиці, боротьба з Іриною Коляденко, артистичне плавання і завершення виступів у дуетах. А також фінал художньої гімнастики.

Неділя, 11 серпня

  • 22:00. Церемонія закриття

Завершаться Олімпійські ігри-2024 грандіозною церемонією, яка розпочнеться о 22 годині за київським часом і триватиме близько двох годин.

Де дивитися Олімпіаду в Україні

Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.

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Джерело
Теги: спорт Ольга Харлан фехтувальниця спортивна гімнастика художня гімнастика стрільба багатоборство веслування Людмила Лузан дзюдо плавання спортивна ходьба метання молота Збірна України легка атлетика українці потрійний стрибок Фехтування Олена Костевич Україна важка атлетика Олександр Хижняк Жан Беленюк Оксана Лівач Михайло Романчук Артур Тетяна Ріжко Михайло Кохан Парвіз Насібов Ілля Ковтун Артур Фельфнер Олексій Середа Єлизавета Литвиненко академічне веслування Владислав Бухов Каміла Конотоп метання списа олімпійські ігри медалі календар

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