Олімпіада у Парижі. Календар змагань українських спортсменів

«Главком» знайомить з розкладом змагань за участю спортсменів національної олімпійської збірної у Парижі

У п'ятницю, 26 липня, пройде офіційна церемонія відкриття Олімпіади у Парижі. Вчора, 24 липня, розпочалася змагальна частина головного старту чотириріччя. Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Варто зазначити, що прогнозувати детальний розклад виступів українців у щоденному режимі до старту Олімпіади – неможливо. Адже розклад тенісу формується з дня на день, у багатьох видах спорту усе залежить від виступів безпосередньо на змаганнях.

«Главком» знайомить своїх читачів з повним розкладом змагань за участю українських спортсменів на літніх Олімпійських іграх у Парижі. Зауважимо, що час вказано київський.

П'ятниця, 26 липня

20:30. Церемонія відкриття Олімпійських ігор

Офіційний старт Ігор! Масштабна подія, яку організатори змагань у Франції, прагнуть зробити ще масштабнішою – уперше церемонія відкриття пройде не на стадіоні, а вздовж усього міста. Команди мають пересуватися по річці Сена у човнах.

Субота, 27 липня

12:00. Стрибки у воду: 3 м, синхрон, жінки, фінал

16:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки

18:00. Футбол: Україна – Марокко

20:50. Фехтування: жінки, шпага (потенційно)

Насичений стартовий змагальний день. Перший фінал на Олімпіаді за участю України – синхронні стрибки з 3-метрового трампліна, куди підібралися усього вісім збірних, і українки серед них.

Також у перший змагальний день визначиться, в які фінали відберуться українські гімнасти. А збірна України з футболу зіграє свій уже другий матч на Олімпіаді. У вечірній сесії відбудуться перші фінали з фехтування – потенційно туди можуть дістатися три українки, які змагатимуться в Парижі.

Неділя, 28 липня

13:00. Стрільба: 10 м, жінки (потенційно)

Олена Костевич – чотириразова призерка Олімпіад, яка змагатиметься на шостих Іграх у кар'єрі. Двічі вона здобувала медалі саме у стрільбі з пневматичного пістолету з 10 метрів. У Парижі Костевич змагатиметься у трьох дисциплінах, і саме стрільба з 10 метрів – перша з них. Кваліфікація відбудеться в суботу, 27 липня. У разі виходу у фінал – він відкриватиме другий змагальний день.

Понеділок, 29 липня

12:00. Стрибки у воду: 10 м, синхрон, чоловіки

17:00. Дзюдо: 57 кг, Дар'я Білодід (потенційно)

18:30. Спортивна гімнастика: команда, фінал

20:00. Фехтування: жінки, шабля (потенційно)

Ще один насичений день для України. Відкриє його фінал стрибків у воду з 10-метрової вишки. На останніх двох чемпіонатах світу українці (Олексій Середа та Кіріл Болюх) були на подіумі.

Далі у програмі дня фінал командного багатоборства у чоловічій спортивній гімнастиці, куди ще має відібратися Україна. А також в цей день змагатимуться призерки минулих Олімпіад у складі України – дзюдоїста Дар'я Білодід (фінальний блок почнеться о 17:00) та фехтувальниця Ольга Харлан (фінальний блок почнеться о 20:00).

Вівторок, 30 липня

10:30. Стрільба: команда, 10 м, пістолет (потенційно)

14:30. Фехтування: жінки, шпага, команда

18:30. Футбол: Україна – Аргентина

21:30. Вечірня сесія плавання

Футбольна збірна України завершить виступ на груповому етапі Олімпіади-2024 матчем проти Аргентини. Крім цього ще кілька командних виступів для українців можуть відбутися – у стрільбі з пістолета команда, у разі проходу кваліфікації, боротиметься за медалі. А також жіноча команда у шпазі розпочне виступи з 1/4 фіналу о 14:30.

У вечірній сесії плавання потенційно може бути перший фінал за участю Михайла Романчука – 2-разового медаліста Токіо-2020.

Середа, 31 липня

12:00. Стрибки у воду: 10 м, жінки, синхрон

13:14. Академічне веслування: жіноча четвірка парна, фінал

18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство

Ще одна фінальна дисципліна для України у синхронних стрибках у воду, а також потенційні фінали у академічному веслуванні (українки – віцечемпіонки Європи у цій дисципліні) і в чоловічому багатоборстві зі спортивної гімнастики.

Четвер, 1 серпня

10:20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки

17:00. Дзюдо: 78 кг, Єлизавета Литвиненко (потенційно)

21:30. Вечірня сесія плавання

Важливий день для України у плаванні: потенційний фінал на 200-метрівці на спині з Олександром Желтяковим (чемпіон Європи та рекордсмен України), а також півфінал на 50-метрівці вільним стилем (Владислав Бухов – чемпіон світу).

Також розпочнеться змагальна програма легкої атлетики – перші фіналі у спортивній ходьбі. А у дзюдо змагатиметься призерка чемпіонату світу Єлизавета Литвиненко.

П'ятниця, 2 серпня

10:30. Стрільба з лука, змішана команда

11:10. Ранкова сесія легкої атлетики: стрибки у висоту, метання молота

16:00 або 22:00. Футбол, чвертьфінал

21:30. Плавання: 50 м, Бухов (потенційно)

Кваліфікація за участю Ярослави Магучіх – відбудеться уже в ранковій сесії 2 серпня. Також у цей день українські лучники змагатимуться в команді, а Владислав Бухов може стартувати у фіналі 50-метрівки вільним стилем.

Українська збірна з футболу, якщо подолає груповий етап, також зіграє свій матч 1/4 фіналу 2 серпня.

Субота, 3 серпня

14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда

21:20. Легка атлетика: потрійний стрибок, Марина Бех-Романчук (потенційно)

Останній старт для українських фехтувальників – команда у жіночій шаблі боротиметься за медаль Олімпіади-2024. Початок змагань о 14, а фінальний блок розпочнеться о 20 годині за Києвом.

Свій єдиний фінал у Парижі може провести Марина Бех-Романчук – саме 3 серпня відбудеться фінал у потрійному стрибку.

Неділя, 4 серпня

19:36. Плавання: 1500 м, Михайло Романчук (потенційно)

20:50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал

21:30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал (потенційно)

Фінал жіночих стрибків у висоту – і одразу три українки можуть туди відібратися, включно з лідеркою світового рейтингу і рекордсменкою світу, Ярославою Магучіх.

Також у цей день можуть у фіналі змагатися Михайло Кохан (призер Євро з метання молота) та Михайло Романчук (призер Олімпіади-2020) на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Понеділок, 5 серпня

12:45. Спортивна гімнастика: фінали

Останній день змагань у спортивній гімнастиці – відбудуться одразу чотири фінали, зокрема у чоловіків у вправах на паралельних брусах (Ілля Ковтун є чемпіоном Європи) та на перекладині.

Вівторок, 6 серпня

19:15. Боротьба: жінки до 50 кг та до 68 кг

У перший день фіналів у боротьбі може змагатися Тетяна Ріжко у вазі до 68 кг, а також розпочне виступи Оксана Лівач – до 50 кг. У вечірній сесії можуть відбутися півфінал Лівач, а також вирішальні сутички Ріжко.

Середа, 7 серпня

08:30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда

11:05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація

19:15. Боротьба: жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг

23:51. Бокс: 80 кг, Олександр Хижняк, фінал (потенційно)

Три українські стрибуни у висоту боротимуться за вихід до фіналу, а розпочнеться цей день з фіналу у командному марафоні зі спортивної ходьби. У вечірній сесії за вихід до фіналів потенційно боротимуться медалісти Токіо-2020 Жан Беленюк та Парвіз Насібов – греко-римська боротьба.

Четвер, 8 серпня

14:20. Веслування на байдарках та каное: фінали

16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кг, Каміла Конотоп

19:15. Боротьба: греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг

21:25. Легка атлетика: метання списа, Артур Фельфнер (потенційно)

Єдиний виступ України у важкій атлетиці – Каміла Конотоп змагатиметься за медаль. Також 8 серпня пройдуть перші фінали у веслуванні на байдарках та каное (зокрема, Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагатимуться в двійці). А у боротьбі свої виступи можуть завершувати фіналами Беленюк та Насібов.

П'ятниця, 9 серпня

11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал

13:40. Веслування на байдарках та каное: фінали

19:15. Боротьба: жінки до 57 кг та 62 кг

Фінал особистого багатоборства у художній гімнастиці, другий день фіналів у веслуванні, а також старт у боротьбі медалістки Токіо-2020 Ірини Коляденко – усе це 9 серпня.

Субота, 10 серпня

15:00. Художня гімнастика: команда, фінал (потенційно)

19:15. Боротьба: жінки до 62 кг

20:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал (потенційно)

20:30. Артистичне плавання: дует, довільна програма

Насичений передостанній день для України – фінал чоловічих стрибків у висоту в легкій атлетиці, боротьба з Іриною Коляденко, артистичне плавання і завершення виступів у дуетах. А також фінал художньої гімнастики.

Неділя, 11 серпня

22:00. Церемонія закриття

Завершаться Олімпійські ігри-2024 грандіозною церемонією, яка розпочнеться о 22 годині за київським часом і триватиме близько двох годин.

Де дивитися Олімпіаду в Україні

Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.