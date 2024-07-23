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Коли Росія зможе напасти на НАТО? Прогноз німецького генерала

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Коли Росія зможе напасти на НАТО? Прогноз німецького генерала
Російська армія щороку додає від 1000 до 1500 додаткових танків
фото: depositphotos

Генерал сказав, що потрібно готуватися до нападу РФ у найближчі п'ять років

За п'ять-вісім років збройні сили РФ будуть оснащені матеріалами та особовим складом, що зробить можливим наступ на НАТО. Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.

«Російська армія щороку додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П’ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі», – сказав Карстен Броєр.

Генерал додав, що потрібно готуватися до нападу РФ у найближчі п'ять років.

«Моя робота полягає в тому, щоб продумати такий найгірший сценарій. Для Бундесверу це означає: ми повинні бути готові до такої можливості через п’ять років. Це єдиний спосіб, яким ми можемо стримувати людей», – наголосив Броєр.

Нагадаємо, що якщо Україна досягне успіху на полі бою за допомогою США та європейських союзників, то Росії не вийде реалізувати свій план із розвалу НАТО. Про це заявив ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

До відома, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що Велика Британія не бачить загрози від Росії для своєї країни, адже армія окупантів хоч і є небезпечною, проте виявилася менш ефективною. Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.

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Теги: НАТО Німеччина війна росія напад

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