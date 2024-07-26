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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Промова Залужного у Лондоні – це заявка на більш серйозну роль, ніж просто посол України

glavcom.ua
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Залужний не розчинився у рутині та не втратив певних амбіцій до змін в Україні
колаж: glavcom.ua

Залужний закликав Європу готуватися до можливого зіткнення з Росією та її сателітів

Промова Залужного на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні в якості посла України була вперше саме політичним виступом, а не виступом військового, як усі дотеперішні його публічні заяви.

Я б навіть сказав, що це була геополітична заява: що російсько-українська війна – це лише перехідний етап до наступної великої світової війни. Бо пряме зіткнення з Росією для Заходу неминуче. Цьому є запорукою сам факт існування Росії. Причому Росія підтягне достатньо сателітів, щоб масштаб зіткнення був співмірний з Другою світовою.

Отже, Залужний закликав демократії готуватись до такого майбутнього. І для цього повністю поміняти підхід до воєнних дій як таких. Мобілізувати всі складники держави – бо новітню війну ведуть не тільки військові, але й економісти, фінансисти, політики, винахідники, айтішники... І заради перемоги демократіям доведеться поступитись деякими демократичними нормами заради фізичного виживання. Так, як це довелось зробити Україні.

Бо російські війська – це не тимчасова навала задля грабунку чи зміни влади. Російський окупант приходить, щоб фізично знищувати: зараз – українців. Надалі – мешканців інших територій, на які прийде московський загарбник. Тож це не варто сприймати як якесь майже ігрове протистояння «десь там». Просто Росія зараз не має ресурсів для досягнення поставлених цілей – загарбання всієї України і тотального знищення українців. Але й Україна не має ресурсів для деокупації своїх територій. Тому перемир’я на будь-яких умовах буде тимчасовим перед масштабною війною в Європі вже повністю на нових засадах, а не так, як починалось повномасштабне вторгнення – у форматі війн 20 століття.

Тому Залужний вважає настільки цінним досвід ЗСУ у війні нового формату. І пропонує Європі використати нашу війну як полігон для підготовки до наступної війни своїх бійців, командирів, розробників і виробників зброї. Це доволі цинічно, однак корисно для обох сторін – для нас і для Європи.

Бо можна сподіватись, що за ті 5 чи 10 років, на які Росія візьме паузу для накопичення ресурсів, з нею щось станеться, Росія зникне як імперія і перспектива війни перестане бути актуальною. Однак готуватись треба в будь-якому випадку до найбільш ймовірного сценарію: війни Росії проти Європи і НАТО із залученням сателітів в регіоні і в світі та можливо із застосуванням тактичної ядерної зброї, з глобальним знищенням стратегічних комунікацій (ті ж супутники, кабелі зв’язку на дні морів тощо).

І з відпрацюванням нових тактик, нових технологій, зброї і боєприпасів в ході нашої теперішньої війни для Європи наступна війна, як переконував Залужний європейців, буде легшою і зі значно меншими втратами. Це крім того, що допомога Україні зараз, можливо, виснажить Росію достатньо, щоб наступна велика війна відсунулась більш як на десятиліття (а там, може, дійсно стане неактуальною).

***

Основний висновок з цієї промови: це заявка Залужного на більш серйозну роль, ніж просто посол України у Великій Британії.

Отже, із передислокацією до Великої Британії запал не зник, Залужний не розчинився в рутині і не втратив певних амбіцій до змін в Україні. І коли він по війні повернеться до України, в Залужного вже буде помітний політичний, а не військовий бекграунд.

Тобто, цей виступ – заявка на майбутню політичну кар’єру. Як не дивно (чи ні), практично ніхто ніде не обговорює цю промову. Принаймні, центральні ЗМІ досі старанно оминають тему Залужного – ніяких дискусій, ніяких обговорень з експертами. Принцип «якщо заплющити очі – можна вважати, що нічого не було».

Але я вважаю, що ця промова в майбутньому, якщо все складеться так, як я припускаю, стане першим кроком у політичній кар’єрі державного діяча (а не політика). Людини, яка має візію ситуації у цілому (а не просто реагує на поточні подразники) і має достатньо структуроване мислення.

Всі ці якості важливі для претендента на посаду президента держави у воєнний-міжвоєнний час (хоча українські виборці останнім часом спокійно обирали осіб без жодної подібної якості). Передусім це дасть змогу реалізувати на практиці ті заяви, з якими кандидат виходить на вибори – якщо Залужний дійсно піде у велику політику, коли на це буде змога. Поки це, звісно, суто гіпотетичні оцінки перспектив.

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Джерело
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Теги: росія вибори війна політика посол військові Україна Європа Європейський союз Валерій Залужний

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