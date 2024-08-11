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Німецький командувач закликав співвітчизників бути готовими до війни через п’ять років

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Німецький командувач закликав співвітчизників бути готовими до війни через п’ять років
Капітан німецького морського флоту Міхаель Гісс вважає: головне завдання Бундесверу – бути готовим до війни
фото: Pixabay

Військовий вказав на проблему німецького суспільства

Німеччина має бути готовою до потенційного військового конфлікту через п’ять років. Таку думку висловив командир регіонального командування «Гамбург», капітан морського флоту Міхаель Гісс в інтерв’ю виданню Die Welt.

Гісс зауважив, що що протягом 30 років після закінчення холодної війни й поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися «мирними дивідендами» та й зараз в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

«Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі», – попередив командувач.

На його переконання, країна повинна бути готовою до війни.

«Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури – і, зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО», –  пояснив Гісс.

Нагадаємо, що комісія, уповноважена Конгресом США, знайшла серйозні недоліки в Стратегії національної оборони Пентагону, дійшовши висновку, що вона не повністю визнає зростаючу військову могутність Китаю, постійну загрозу з боку Росії, ризики з боку Ірану та інших держав. Зокрема, американські збройні сили наразі не здатні вести великомасштабну війну, випливає з доповіді комісії Конгресу.

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Теги: Німеччина війна НАТО

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