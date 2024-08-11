Німецький командувач закликав співвітчизників бути готовими до війни через п’ять років

Військовий вказав на проблему німецького суспільства

Німеччина має бути готовою до потенційного військового конфлікту через п’ять років. Таку думку висловив командир регіонального командування «Гамбург», капітан морського флоту Міхаель Гісс в інтерв’ю виданню Die Welt.

Гісс зауважив, що що протягом 30 років після закінчення холодної війни й поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися «мирними дивідендами» та й зараз в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

«Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі», – попередив командувач.

На його переконання, країна повинна бути готовою до війни.

«Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури – і, зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО», – пояснив Гісс.

Нагадаємо, що комісія, уповноважена Конгресом США, знайшла серйозні недоліки в Стратегії національної оборони Пентагону, дійшовши висновку, що вона не повністю визнає зростаючу військову могутність Китаю, постійну загрозу з боку Росії, ризики з боку Ірану та інших держав. Зокрема, американські збройні сили наразі не здатні вести великомасштабну війну, випливає з доповіді комісії Конгресу.