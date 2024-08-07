Військова операція в Курській області, перша смерть від нового штаму коронавірусу. Головне за 7 серпня

Російські пабліки повідомляють про стрімке просування ЗСУ в Курській області

Операція ЗСУ в Курській області, в Україні зафіксовано першу смерть від нового штаму коронавірусу Flirt, борець Насібов вийшов до фіналу Олімпіади. «Главком» склав добірку новин 7 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Операція ЗСУ в Курській області

Російські пабліки повідомляють про стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Зокрема, глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку «зупинено». Відповідна заява пролунала під час наради «щодо ситуації в Курській області».

Начальник генштабу РФ заявив, що 6 серпня підрозділи ЗСУ чисельністю до однієї тисячі осіб нібито «перейшли в наступ із метою захоплення ділянки території Суджанського району». За його словами, просування ЗСУ вглиб Росії на курському напрямку зупинено.

Крім того, Герасимов стверджує, що втрати Збройних сил України нібито «становили 315 осіб, з-поміж яких щонайменше 100 вбито, решту поранено». Також, за його словами, «знищено 54 одиниці бронетехніки, зокрема сім танків».

На Одещині прикордонники зупинили вантажівку з рекордною кількістю ухилянтів

На Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон. Як зазначають прикордонники, порушників виявили за допомогою безпілотника. Так, на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку, яка «під верх» була «забита» чоловіками.

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно доставити до Молдови 48 чоловіків призовного віку. Вартість «поїздки» складала 150 тис. грн з кожного «клієнта». Вказану суму останні мали сплатити організатору – адміністратору одного з Telegram-каналів, в разі їх успішного переправлення. Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Вони будуть діяти щонайменше до 90 днів. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Глава держави підписав закони №11433 та №11434. Таким чином воєнний стан та мобілізацію в Україні з 12 серпня продовжено ще на 90 днів. Тобто вони будуть діяти щонайменше до 9 листопада 2024 року.

В Україні зафіксовано першу смерть від нового штаму коронавірусу Flirt

На Івано-Франківщині від нового штаму Covid-19 Flirt померла 80-річна жінка. Лабораторно в її організмі знайдено субваріант Flirt класичного штаму Omicron.

Жінка мала також супутні захворювання – цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба. Пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані.

Борець Насібов вийшов до фіналу Олімпіади

Українець Парвіз Насібов вийшов до фіналу олімпійського турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кг та гарантував собі нагороду. У пів фіналі Насібов сенсаційно переміг першого сіяного з Азербайджану Хасрата Джафарова. Поєдинок закінчився з рахунком 3:3, але Парвіз останнім виконав результативну дію, а, отже, сам він здобув перемогу.

Варто зазначити, що Джафаров є срібним та бронзовим призером чемпіонатів світу, а також дворазовим чемпіоном Європи.