«Священна війна» та гроші. Путін зрозумів, що рухає росіянами

Гроші вже пів року як непомітні для пересічного росіянина

Спосіб ускладнити реалізацію задуму Путіна – нести у регіони РФ інформацію про втрати

Путін збільшив одноразову федеральну виплату «контрактникам» у росармії вдвічі – до 400 тис. рублів (з листопада 2022 року було 195 тис. руб.).

При цьому рекомендував суб'єктам федерації додатково сплачувати 400 тис. від себе. Мінімальний цінник для найманця тепер становить 800 тис. рублів. Де-факто – він значно вищий.

Тобто ніякої «священної війни» – виключно загарбницька війна силами найманців.

Що тут варто зазначити.

Перше – це термін. Указ розрахований на тих, хто уклав контракт з 1 серпня по 31 грудня 2024 року. Попередній указ від 2 листопада 2022 року (№787) був безстроковим і технічно поширювався на «правовідносини», що виникли з 21.09.22. Схоже на імітацію «треба востаннє напружитись на пару місяців». Хоча контракт – щонайменше на рік. Тобто створюються умови, щоб орда нависала ще весь наступний рік, і Кремль міг це розігрувати.

Друге. Каскад підвищення цінника у регіонах разом із федеральною виплатою – це спроба уникнути масової мобілізації на тлі необхідності форсувати набір людей і організувати восени-взимку якийсь акт посилення «переговорних позицій». Одна з цілей указу – утримати максимальну кількість строковиків.

Спосіб ускладнити реалізацію задуму Путіна – нести до регіонів РФ інформацію про втрати. Особливо – про швидкість перетворення щасливого власника мільйонів на вміст чорного пакета або каліку (багато вражаючих прикладів).

Гроші вже пів року як непомітні для пересічного росіянина. Тобто зараз уже питання не суми, а вибір – чи йти взагалі за якісь гроші? Частина сподівається на везіння. Потрібно показувати, що везіння вже не працює.