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Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького
Святослав був душею компанії, ініціативним, відкритим до спілкування та нових ідей – з ним було легко і цікаво
колаж: glavcom.ua

З початком повномасштабного вторгнення РФ воїн став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Святослава Строгецького.

Життя захисника України Святослава Строгецького обірвалося 14 квітня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Святослав Строгецький народився 4 червня 1993 року у Львові. Навчався у ліцеї №18 (колишня Спеціалізована середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №18) Львівської міської ради. Згодом здобув професію токаря у Вищому професійному училищі № 63 м. Львова.

Зі слів рідних, любив музику та комп’ютерні ігри, завжди залишався доброзичливим і веселим. Був душею компанії, ініціативним, відкритим до спілкування та нових ідей – з ним було легко і цікаво.

Був учасником АТО/ООС з 2016 року у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України.

Святослав Строгецький був учасником АТО/ООС з 2016 року у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ ЗСУ
Святослав Строгецький був учасником АТО/ООС з 2016 року у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ ЗСУ
фото: Львівська міська рада

З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Херсонському та Донецькому напрямках у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагороджений: відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції», орденом «За мужність» III ступеня, нагрудним знаком «Учасник АТО» та нагрудним знаком «Ветеран війни».

Життя захисника України Святослава Строгецького обірвалося 14 квітня 2024 року. Поховали воїна лише через рік, 14 червня 2025 року, на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв. 

У Святослава Строгецького залишилися дружина, сестра, брат, дідо та баба.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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