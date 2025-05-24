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У результаті обміну полоненими додому повернулися 27 захисників Маріуполя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У результаті обміну полоненими додому повернулися 27 захисників Маріуполя
Із окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

У другий день обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» в Україні повернулися 307 захисників

В Україну у другий день великого обміну повернули 27 захисників Маріуполя. Також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У другий день обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» в Україні повернулися 307 захисників. Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Сил тероборони, дронщики Сил безпілотних систем, а також воїни Державної прикордонної служби та Нацгвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

«У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 захисників Маріуполя. Усі 307 визволених оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу», – ідеться у повідомленні.

Загалом додому повернулися українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Наймолодшому звільненому – 25, найстаршому – 61 рік. Серед звільнених є поранені та хворі.

Як відомо, 23 травня, до України повернулися 390 українців, що стало першим етапом реалізації цієї масштабної домовленості. За словами президента України Володимира Зеленського, учорашній обмін був уже шостим цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.

Серед звільнених з полону українців – як цивільні, так і військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Президент Зеленський наголосив, що домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Він підкреслив, що повернення всіх українців із російської неволі є одним із ключових завдань для України.

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловили занепокоєння позицією Росії під час цих переговорів, відзначивши, що саме Москва гальмує процес припинення вогню.

 

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Теги: українці звільнення обмін полон Маріуполь

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