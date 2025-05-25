Верещук узяла до рук автомат
«Дуже корисні практичні знання плюс чудовий заряд енергії», – заявила заступниця керівника Офісу президента
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 25 травня пройшла повний одноденний курс із підготовки громадян до національного спротиву. Як інформує «Главком», про це вона розповіла у своїх соцмережах.
За словами Ірини Верещук, вона відвідала один з Центрів підготовки на Київщині. На тренінгу також були чоловіки і жінки різного віку та професій. «Дуже корисні практичні знання плюс чудовий заряд енергії», – сказала Верещук.
Після курсу вона заявила, що «переконалась у двох ключових речах».
«Центри мають працювати в кожному регіоні та в кожній великій громаді.
Інструкторами мають бути ветерани з реальним бойовим досвідом. Бо вони можуть дати не лише знання, а й «ментальну стійкість», – підсумувала Верещук.
Як відомо, Центри підготовки громадян до національного спротиву запрацюють у кожному регіоні України. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності.
Також заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що українське суспільство мусить готуватися до тривалої війни, а одним з ключовиї елементів цієї підготовки є навчання дітей. За її словами, Росія залишиться ворогом України «на десятиліття, якщо не на століття», незалежно від можливих мирних угод чи перемир’їв.
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