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Верещук узяла до рук автомат

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Верещук узяла до рук автомат
Ірини Верещук відвідала один з Центрів підготовки на Київщині
фото: Ірина Верещук/Telegram

«Дуже корисні практичні знання плюс чудовий заряд енергії», – заявила заступниця керівника Офісу президента

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 25 травня пройшла повний одноденний курс із підготовки громадян до національного спротиву. Як інформує «Главком», про це вона розповіла у своїх соцмережах.

За словами Ірини Верещук, вона відвідала один з Центрів підготовки на Київщині. На тренінгу також були чоловіки і жінки різного віку та професій. «Дуже корисні практичні знання плюс чудовий заряд енергії», – сказала Верещук.

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Після курсу вона заявила, що «переконалась у двох ключових речах».

«Центри мають працювати в кожному регіоні та в кожній великій громаді.

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Інструкторами мають бути ветерани з реальним бойовим досвідом. Бо вони можуть дати не лише знання, а й «ментальну стійкість», – підсумувала Верещук.

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Як відомо, Центри підготовки громадян до національного спротиву запрацюють у кожному регіоні України. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності.

Також заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що українське суспільство мусить готуватися до тривалої війни, а одним з ключовиї елементів цієї підготовки є навчання дітей. За її словами, Росія залишиться ворогом України «на десятиліття, якщо не на століття», незалежно від можливих мирних угод чи перемир’їв. 

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Теги: війна Ірина Верещук спротив

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