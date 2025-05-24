«Велике переселення» колаборантів. Кого з українців забрала Росія (список)

23 травня під час обміну Росія забрала до себе кілька десятків громадян України, засуджених за держзраду

Вперше за час війни держава-агресор серйозно зацікавилася тими, хто на неї працював в українському тилу

23 травня під час першого етапу обміну «1000 на 1000» Росія забрала до себе кілька десятків громадян України, засуджених за державну зраду, колабораціонізм, виправдовування збройної агресії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Хочу к своим».

До списку повернутих до Росії потрапило 70 засуджених. Профілі 30 колаборантів, які залишили територію України, розміщено на сайті проєкту «Хочу к своим» з поміткою «Виїхав/виїхала».

скріншот із сайту «Хочу к своим»

скріншот із сайту «Хочу к своим»

скріншот із сайту «Хочу к своим»

Найдовше з них чекали на обмін (один рік і один місяць) п’ять осіб:

Сергій Чернишов із Дніпропетровської області, раніше судимий; у 2023 році отримав вирок – 18 років тюрми за державну зраду з конфіскацією майна. У 2022 році за допомогою застосунку «Телеграм» із особистого мобільного телефону засуджений передавав представнику РФ, інформацію про місця розташування підрозділів та військової техніки ЗСУ на території міста Марганець Дніпропетровської області.

із Дніпропетровської області, раніше судимий; у 2023 році отримав вирок – 18 років тюрми за державну зраду з конфіскацією майна. У 2022 році за допомогою застосунку «Телеграм» із особистого мобільного телефону засуджений передавав представнику РФ, інформацію про місця розташування підрозділів та військової техніки ЗСУ на території міста Марганець Дніпропетровської області. Михайло Парасіч , Дніпропетровщина. У 2023 році засуджено за державну зраду до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У суді доведено, що у травні 2022 року обвинувачений за допомогою застосунку «Телеграм» у особистому мобільному телефоні надавав представнику правоохоронних органів РФ дані щодо вильотів військової техніки з аеродрому «Кам’янка», а також інформацію про автомобілі командирів військових формувань, підрозділів національної поліції та органів безпеки, розміщення ТЦК у місті Дніпро.

, Дніпропетровщина. У 2023 році засуджено за державну зраду до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У суді доведено, що у травні 2022 року обвинувачений за допомогою застосунку «Телеграм» у особистому мобільному телефоні надавав представнику правоохоронних органів РФ дані щодо вильотів військової техніки з аеродрому «Кам’янка», а також інформацію про автомобілі командирів військових формувань, підрозділів національної поліції та органів безпеки, розміщення ТЦК у місті Дніпро. Олександр Оскома , Дніпропетровська область. У 2023 році засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду і незаконне зберігання тротилової шашки. Згідно з вироком, у 2022-2023 роках чоловік за допомогою застосунку «Телеграм», перебуваючи у Дніпрі, передавав інформацію представникам держави-агресора щодо наслідків ракетних ударів по місту; про місця дислокації та пересування підрозділів та військової техніки ЗСУ; про місця знаходження об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, виготовив елемент живлення для передачі імпульсу, електродетонатор та заряд вибухової речовини – тротилову шашку вагою 400 г., які були придатні для здійснення вибуху.

, Дніпропетровська область. У 2023 році засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду і незаконне зберігання тротилової шашки. Згідно з вироком, у 2022-2023 роках чоловік за допомогою застосунку «Телеграм», перебуваючи у Дніпрі, передавав інформацію представникам держави-агресора щодо наслідків ракетних ударів по місту; про місця дислокації та пересування підрозділів та військової техніки ЗСУ; про місця знаходження об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, виготовив елемент живлення для передачі імпульсу, електродетонатор та заряд вибухової речовини – тротилову шашку вагою 400 г., які були придатні для здійснення вибуху. Сергій Мирошник , Дніпропетровщина. У 2023 році засуджено за статтею «Державна зрада» (текст вироку засекречено). Йому інкримінувався обмін інформацією з резидентом-офіцером Генерального управління Генерального Штабу ЗС РФ (наслідки ракетних ударів, рух військової техніки ЗСУ та передислокації підрозділів української армії на території міста Дніпро).

, Дніпропетровщина. У 2023 році засуджено за статтею «Державна зрада» (текст вироку засекречено). Йому інкримінувався обмін інформацією з резидентом-офіцером Генерального управління Генерального Штабу ЗС РФ (наслідки ракетних ударів, рух військової техніки ЗСУ та передислокації підрозділів української армії на території міста Дніпро). Даніїл Корнієнко, Дніпропетровська область. У 2023 році одержав вирок – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення держзради. Згідно з вироком, чоловік через «Телеграм» передавав інформацію своєму знайомому з фотознімками місцевості та вказівкою конкретних місць дислокації дивізіону ППО ЗСУ; відомості про місяця дислокації особового складу ЗСУ на території Дніпропетровської області. Потім знайомий засудженого через телеграм-чати надсилав інформацію офіцеру Генерального управління Генерального Штабу ЗС Росії.

Крім цього, в обмін потрапив соратник Віктора Медведчука Олександр Тарнашинський. В Україні його було засуджено до п’яти років тюрми з конфіскацією майна за змову про вчинення дій з метою насильницької зміни та захоплення державної влади. Зокрема, Тарнашинський за домовленістю з громадянином РФ створював на території України різного роду благодійні фонди та громадські організації з використанням, яких планувалося налагодження схем надходження в Україну з РФ коштів та їх використання для розповсюдження звернень та матеріалів з дискредитацією чинної державної влади, шляхом проведення зборів, засідань, круглих столів, поширення через всесвітню мережу Інтернет та ЗМІ. При цьому досягнена злочинна змова співучасників передбачала підготовку та скеровування звернень та листів до російського диктатора Володимира Путіна.

Що важливо: кожен із засуджених зрадників, котрі виявили бажання обмінятися до Росії, давали письмову згоду Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.

Засуджені українці, які працювали на Росію, дають письмову згоду на обмін до країни-агресорки копія заяви з сайту «Хочу к своим»

До цього обміну Росія забрала лише одного засудженого цивільного з числа громадян України. Це відбулося 25 червня 2024 року. Ідеться про колишнього старшого референта Cекретаріату Кабінету міністрів України Василя Мехеду. В Україні він отримав 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за держзраду.

Як відомо, Мехеду завербував кадровий співробітник ФСБ Антон Єршов. Протягом червня 2018 року-лютого 2022 року Єршов здійснював підривну діяльність проти України. Перша зустріч між співробітником ФСБ і Мехедою відбулася наприкінці червня 2018 року в одному з ресторанів Баку. За обумовлену винагороду завербований українець копіював документи із грифом «Таємно» і «Цілком таємно» у службовому кабінеті №722 Будинку уряду (вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Києві) і надсилав їх за допомогою мобільного телефону.

Подальші зустрічі агента і співробітника ФСБ відбувалися у Баку, Анталії та Ларнаці (Кіпр). За час співпраці Єршов передав Мехеді винагороду у розмірі від $4 тис.до $10 тис.

Між іншим, з 2023 року у Шевченківському районному суді Києва заочно розглядається справа за обвинуваченням співробітника ФСБ Антона Єршова у шпигунстві.

Додамо, що державний проєкт «Хочу к своим» – це публічний список засуджених за державну зраду і колабораційну діяльність осіб, які бажають виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі. Проєкт реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.