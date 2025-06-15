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ГУР завдало удару по енергетиці російського ВПК у Калінінграді

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ГУР завдало удару по енергетиці російського ВПК у Калінінграді
Збитки для Росії внаслідок цієї диверсії склали майже $5млн
фото: скріншот з відео

Агенти ГУР знеструмили об’єкти російського ВПК та армії в Калінінграді – джерела

Агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно провели диверсійну операцію в Калінінграді, знеструмивши промислову електропідстанцію. Внаслідок цього було повністю припинено постачання електроенергії до низки важливих об'єктів російського військово-промислового комплексу та Збройних Сил РФ. Про це повідомили джерела в ГУР Українській правді, пише «Главком».

Як зазначає видання, операція сталася 14 червня близько 4 ранку. За інформацією джерела, агенти української розвідки діяли за чітким планом: спочатку злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили його.

Ці дії призвели до припинення електропостачання до споживачів, що знаходяться поблизу, включаючи значні об'єкти, критичні для функціонування російського ВПК та військових підрозділів. За попередніми розрахунками джерела, збитки для Росії внаслідок цієї диверсії склали майже $5млн.

Нагадаємо, окупант Андрій Андрєєв із Воронежа пробув у полоні лічені дні. Він потрапив до рук українських військових 5 червня, а вже 14 червня вирушив на обмін. Його, як пораненого, відправили на батьківщину просто з лінії фронту. Росіянин заявив, добровільно підписав контракт, проблем із грошима і законом не мав. Убивати українців вирішив, бо вдома знудився. 

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Теги: ГУР росія диверсія війна

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