Житомирська ОВА: Загроза забруднення повітря у Звягельській громаді відсутня

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що вночі на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури

В регіоні працює екологічна інспекція для того, щоб перевірити стан повітря й заспокоїти громадян

Експерти не зафіксували забруднення повітря внаслідок нічного удару по об'єкту інфраструктури Житомирській області. Заходи, що були введені у Звягельській громаді є «превентивними». Про це заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка в ефірі «Радіо Свобода».

Як відзначив Бунечко, удар російськими військами був завданий близько о 02:35. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

«Те що ви сказали, що Звягельською міською радою рекомендовано сьогодні не виходити на вулицю й прийнято рішення щодо дистанційного навчання для дітей – це більше «превентивна міра» й перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає, зараз працює вже оперативно-слідча група для встановлення й фіксації злочинів Росії проти мирної інфраструктури країни», – додав голова ОВА.

Бунечко зауважив, що забруднення, яке може нести небезпеку населенню, не фіксується. Разом з тим в регіоні працює екологічна інспекція для того, щоб встановити й заспокоїти громадян.

Нагадаємо, після нічної атаки РФ у Звягелі існує загроза забруднення повітря, тому місце влада ухвалила рішення щодо дистанційного навчання. Про це повідомляє Звягельська міська рада. Також зазначається, що був атакований обʼєкт інфраструктури громади.

Жертв серед мирного населення немає.

Додамо, що голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури. За його словами, силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину «Шахедів».

Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.