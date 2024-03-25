«Еспресо готувалося під час вибуху». Як київська кав'ярня працює після обстрілу (відео)

Бариста кав'ярні: «Як нас можна зламати, у нас прильот, а ми робимо каву!»

Сьогодні, 25 березня, російські війська влаштували ракетну атаку на Київ, внаслідок якої уламки впали у декількох районах столиці. Зокрема, сильні ушкодження були зафіксовані у Печерському районі, де уламки зруйнували декілька будівель, зокрема, частково, й невеличку кав'ярню.

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Як виявилося, навіть після падіння уламків та руйнації вхідних дверей, кав'ярня продовжила свою роботу, а баристи роблять каву всім охочим та вірять, що це відволікає від подій.

«Страшно, так. Але головне, що всі живі, і наша кав'ярня теж частково жива. Ми робимо каву і працюємо, тримаємося, бо все буде добре», – сказала бариста Марія.

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На запитання журналістки, як вона вирішила працювати попри те, що сталося, Марія відповіла, що це дуже відволікає.

«Я сама люблю каву, я вірю, що люди її люблять, тому чому б ні? Навіть коли перші хвилини після цього прилоту, у нас був фільтр, ми ще всім розливали фільтр. Тут стояло еспресо, яке під час вибуху готувалося. Це, можливо, для того, щоб відволікти трошки людей. Як нас можна зламати, у нас прильот, а ми робимо каву!», – наголосила бариста Марія.

За її словами, перемога точно буде за Україною, а життя продовжуться попри все.

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Нагадаємо, російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування і поранені.

Як стало відомо, унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Повідомляється, що були вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр.

Триває 761-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнення. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.