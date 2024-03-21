Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих зростає, серед них – дитина

Двох поранених госпіталізували

Росія зранку 21 березня масовано атакувала Україну, зокрема, запустила ракети по Києву. Відомо про щонайменше десять постраждалих. Про це написав мер столиці Віталій Кличко.

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Станом на 6.30 кількість постраждалих через ранкову атаку на Київ збільшилася до десяти. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Серед поранених одна дитина. Шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці, а четверо – у Святошинському. Водночас ситуація може змінитись, адже робота з наслідками атаки 21 березня триває.

Як відомо, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок. У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку.

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Уночі близько десяти бомбардувальників Ту-95 МС запустили ракети по Україні. По всій країні була оголошена масштабна повітряна тривога.