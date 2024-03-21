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Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих зростає, серед них – дитина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих зростає, серед них – дитина
Робота з наслідками атаки 21 березня триває
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Двох поранених госпіталізували

Росія зранку 21 березня масовано атакувала Україну, зокрема, запустила ракети по Києву. Відомо про щонайменше десять постраждалих. Про це написав мер столиці Віталій Кличко.

Станом на 6.30 кількість постраждалих через ранкову атаку на Київ збільшилася до десяти. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Серед поранених одна дитина. Шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці, а четверо – у Святошинському. Водночас ситуація може змінитись, адже робота з наслідками атаки 21 березня триває. 

Як відомо, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок. У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку.

Уночі близько десяти бомбардувальників Ту-95 МС запустили ракети по Україні. По всій країні була оголошена масштабна повітряна тривога.

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Теги: Київ поранення ракетна атака

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