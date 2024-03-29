Італійські винищувачі перехопили літаки росіян над Балтійським морем

Після того, як літаки ідентифікували як російські, італійські винищувачі повернулись на базу в Мальборку

Командний центр НАТО двічі оголошував тривогу через невпізнаний літак над міжнародними водами Балтійського моря

Італійські Військово-повітряні сили за останні 24 години двічі піднімали в повітря винищувачі для перехоплення російських літаків над Балтійським морем. Про це йдеться в повідомленні ВПС Італії.

Винищувачі Eurofighter італійської авіації, що входять до складу 4-ї авіаційної тактичної групи, яка дислокується на польській базі в Мальборку, «здійснили подвійне перехоплення російських літаків над Балтійським морем». Командний центр НАТО у німецькому місті Юдем оголошував тривогу ввечері 28 березня та вранці 29-го через сигнал про невпізнаний літак, який пролітав над міжнародними водами Балтійського моря.

#NATO #AirPolicing

Nelle ultime 24 ore doppio #Scramble sulle acque internazionali del Mar Baltico per gli #Eurofighter della Task Force Air 4th Wing rischierata a Malbork 🇵🇱.

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Військово-повітряні сили Італії додали, що після того, як літаки ідентифікували як російські, італійські винищувачі повернулись на свою базу в Мальборку.

Нагадаємо, російські окупанти 28 березня під час повітряної тривоги справді збили в небі над Кримом свій же винищувач Су-27. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що у цьому випадку спрацював людський фактор – хтось «дуже хотів отримати медаль», тому не став розбиратися, чи це свій літак, чи чужий.

Раніше українські військові збили ще один російський літак Су-34. Командувач Повітряних сил Микола Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Згодом стало відомо про знищення ще одного винищувача.

До слова, ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу.