Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ

Був атакований обʼєкт інфраструктури громади

Після нічної атаки РФ у Звягелі існує загроза забруднення повітря, тому місце влада ухвалила рішення щодо дистанційного навчання. Про це повідомляє Звягельська міська рада.

Також зазначається, що був атакований обʼєкт інфраструктури громади.

Жертв серед мирного населення немає.

«Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Зокрема комісією ТЕБНС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.

Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи.

Спостерігайте за ситуацією та за інформаційними повідомлення на офіційних інформаційних ресурсах Звягельської міської ради», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури. За його словами, силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину «Шахедів».

Нагадаємо. у листопаді 2022 року депутати Верховної Ради проголосували за перейменування міста Новоград-Волинський, що на Житомирщині. Тепер це місто має назву Звягель.

Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.