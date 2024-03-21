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Росія завдала ракетного удару по Києву: фото та відео наслідків

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія завдала ракетного удару по Києву: фото та відео наслідків
У Шевченківському районі виявлено частину ракети
фото: ДСНС

Від обстрілу окупантів постраждало щонайменше 10 осіб у трьох районах столиці

У Києві внаслідок ракетної атаки уламки пошкодили житлові будинки, автівки та трансформаторну підстанцію. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

Подільський район

Займання у двоповерховій будівлі, є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі.

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Наслідки ракетного удару по Києву
фото: КМВА та ДСНС

Шевченківський район

Виникла пожежа у квартирі у шестиповерхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем кілька автомобілів. Виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.

Росія завдала ракетного удару по Києву: фото та відео наслідків фото 1
фото: ДСНС

Святошинський район

Пошкоджені вікна у двох дев'ятиповерхівках та будівля навчального закладу.

Тим часом у КМВА уточнили, що інформація про падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням у Шевченківському районі не підтвердилася, також спростували інформацію про пошкодження дитсадка у Святошинському районі.

Росія завдала ракетного удару по Києву: фото та відео наслідків фото 2

Також про ліквідацію наслідків відзвітували у ДСНС. Усі пожежі у столиці ліквідовано.

Росія завдала ракетного удару по Києву: фото та відео наслідків фото 3

За попередньою інформацією, унаслідок ворожого обстрілу у столиці постраждало щонайменше 10 осіб, серед яких дитина. Інформація щодо загиблих відсутня. Евакуйовано 79 людей. На місцях працюють рятувальники, поліцейські, психологи.

Зауважимо, за даними КМВА, уночі під час ракетної атаки на Київ сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих ракет. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Згодом повітряні сили заявили, що знищено 31 ракету.

Як відомо, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на житловий будинок.

Станом на 6.30 ранку кількість постраждалих через ранкову атаку на Київ збільшилася до десяти. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Наразі достеменно відомо про двох постраждалих – дівчинку 11 років та чоловіка 38 років. Без загиблих.

Уночі близько десяти бомбардувальників Ту-95 МС запустили ракети по Україні. По всій країні була оголошена масштабна повітряна тривога.

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Теги: пожежа Київ обстріл ракета столиця балістичні ракети ракетна атака

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