Окупанти вдарили по Вінниччині: є влучання у в об’єкт критичної інфраструктури

Окупанти застосовували гібридну тактику й атакували одночасно БпЛА та крилатими ракетами

Уранці 22 березня окупанти завдали чергового цинічного масованого удару по території України. На Вінниччині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, повідомляє голова ОВА Сергій Борзов.

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Окупанти застосовували гібридну тактику й атакували одночасно БпЛА та крилатими ракетами. Унаслідок цього є влучання в один з об'єктів інфраструктури.

Як відомо, 22 березня, зранку, російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.