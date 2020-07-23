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    Суспільство

    Журналісти назвали закон «Про медіа» нацистським «Майн Кампфом» та «могилою для країни»

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    <p>Журналісти вкотре розкритикували законопроєкт&nbsp;№2693&nbsp;&laquo;Про медіа&raquo;</p> - Журналісти назвали закон «Про медіа» нацистським «Майн Кампфом» та «могилою для країни»

    Журналісти вкотре розкритикували законопроєкт №2693 «Про медіа»

    Представники медіа вважають, що законопроєкт тільки посилить тиск на українські ЗМІ та «спробу ввести в Україні тоталітарний режим»

    В Одесі відбувся брифінг за участю журналістів, на якому представники ЗМІ вимагали відхилити розгляд у Верховній Раді законопроєкту «Про медіа».

    На думку журналістів, в новому законі влада має намір посилити контроль над ЗМІ в країні, пише інформагенція «Поряд з вами».

    Так, журналіст Леонід Штекель вважає, що головна проблема цього законопроєкту – це «спроба впровадження європейських механізмів, в тому числі політичного або соціального капіталу редакції, в Україні, в якій ніякого реноме редакцій, або журналістів не існує, проте є супербюрократична держава, яка намагається все контролювати».

    Штекеля підтримав також журналіст Михайло Дейч, який назвав законопроєкт  «могилою для країни».

    «Коли я почав вивчати законопроєкт Ткаченка у мене з'явилися дуже чіткі асоціації з рейхсміністерством пропаганди в особі відповідного його керівника. Цей закон буде не просто могилою автора, це буде політична могила для всій держави. Він цеглинка певного тоталітарної держави з певним нацистським ухилом», – сказав він.

    За словами журналіста, цей законопроєкт тільки посилить тиск на українські медіа та «спробу ввести в Україні тоталітарний режим».

    Журналіст Валерій Болган зазначив, що законопроєкт «Про медіа» розширює норми про відкритість фінансування, які до сих пір були застосовані тільки в відношенні теле- і радіоканалів.

    «У новому законі передбачено розширення цієї норми на абсолютно всі зареєстровані ЗМІ. Небезпека в тому, що в подальшому це може стати істотним інструментом впливу на будь-яке ЗМІ», – пояснив він.

    Журналіст Олекса Ярославцев додав, що цей законопроєкт взагалі не можна розглядати і привів асоціації із забороненою книгою лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

    «Той самий «Майн Кампф» – справа не в конкретних сторінках книги – все книжка не є такою, яку не варто просувати. Так само і цей законопроєкт не можна ні зараз, ні в майбутньому просувати як регулятор відносин між державою і журналістами», – підкреслив він.

    Нагадаємо, журналістські, медійні та громадські організації,  засоби масової інформації, блогери, дописувачі у соціальних мережах звернулися до влади з приводу законопроекту №2693 «Про медіа», запропонованого низкою народних депутатів. У зверненні йдеться про те, що згаданий  законопроект  порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

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