Журналісти назвали закон «Про медіа» нацистським «Майн Кампфом» та «могилою для країни»



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Журналісти вкотре розкритикували законопроєкт №2693 «Про медіа»

Представники медіа вважають, що законопроєкт тільки посилить тиск на українські ЗМІ та «спробу ввести в Україні тоталітарний режим»

В Одесі відбувся брифінг за участю журналістів, на якому представники ЗМІ вимагали відхилити розгляд у Верховній Раді законопроєкту «Про медіа».

На думку журналістів, в новому законі влада має намір посилити контроль над ЗМІ в країні, пише інформагенція «Поряд з вами».

Так, журналіст Леонід Штекель вважає, що головна проблема цього законопроєкту – це «спроба впровадження європейських механізмів, в тому числі політичного або соціального капіталу редакції, в Україні, в якій ніякого реноме редакцій, або журналістів не існує, проте є супербюрократична держава, яка намагається все контролювати».

Штекеля підтримав також журналіст Михайло Дейч, який назвав законопроєкт «могилою для країни».

«Коли я почав вивчати законопроєкт Ткаченка у мене з'явилися дуже чіткі асоціації з рейхсміністерством пропаганди в особі відповідного його керівника. Цей закон буде не просто могилою автора, це буде політична могила для всій держави. Він цеглинка певного тоталітарної держави з певним нацистським ухилом», – сказав він.

За словами журналіста, цей законопроєкт тільки посилить тиск на українські медіа та «спробу ввести в Україні тоталітарний режим».

Журналіст Валерій Болган зазначив, що законопроєкт «Про медіа» розширює норми про відкритість фінансування, які до сих пір були застосовані тільки в відношенні теле- і радіоканалів.

«У новому законі передбачено розширення цієї норми на абсолютно всі зареєстровані ЗМІ. Небезпека в тому, що в подальшому це може стати істотним інструментом впливу на будь-яке ЗМІ», – пояснив він.

Журналіст Олекса Ярославцев додав, що цей законопроєкт взагалі не можна розглядати і привів асоціації із забороненою книгою лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

«Той самий «Майн Кампф» – справа не в конкретних сторінках книги – все книжка не є такою, яку не варто просувати. Так само і цей законопроєкт не можна ні зараз, ні в майбутньому просувати як регулятор відносин між державою і журналістами», – підкреслив він.

Нагадаємо, журналістські, медійні та громадські організації, засоби масової інформації, блогери, дописувачі у соціальних мережах звернулися до влади з приводу законопроекту №2693 «Про медіа», запропонованого низкою народних депутатів. У зверненні йдеться про те, що згаданий законопроект порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.