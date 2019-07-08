Журналістів NewsOne запросили у Москву



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У РФ зазначили, що «в контексті останніх подій» холдинг врахує позицію представників NewsOne, які побоювалися за свою безпеку в разі проведення телемосту

Ми запрошуємо російських і українських учасників 12 липня, в п'ятницю, до студії телеканалу «Россия-1» в Москві, тому, що «Треба поговорити!» - пресслужба «Россия 1»

Журналістів NewsOne запросив у Москву на програму державний російський канал «Россия 1» після скасування телемосту.

Про це повідомляє ТАСС.

«Ми запрошуємо російських і українських учасників 12 липня, в п'ятницю, до студії телеканалу «Россия-1» в Москві. Тому, що переконані: «Треба поговорити!» - заявили в пресслужбі російського державного медіахолдингу, до якого входить «Россия 1».

У РФ зазначили, що «в контексті останніх подій» холдинг врахує позицію представників NewsOne, які побоювалися за свою безпеку в разі проведення телемосту.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

За даними СБУ та ГПУ, компаніями-власниками NewsOne і банку-партнера Міноборони РФ керує одна людина.