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    Економіка та фінанси

    Санкції проти Росії зберігатимуться до повного виконання «Мінська» - Туск

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    Ми ніколи не визнаємо анексію Криму та Севастополю Росією, - Туск - Санкції проти Росії зберігатимуться до повного виконання «Мінська» - Туск
    Ми ніколи не визнаємо анексію Криму та Севастополю Росією, - Туск

    Туск вкотре наголосив на неухильній позиції ЄС у підтримці незалежності, суверенітету та територіальності цілісності України

    Санкції проти Росії не будуть скасовані, доки не будуть виконані Мінські домовленості. На цьому наголосив президент Європейської ради Дональд Туск за результатами 21-го саміту Україна-ЄС, що пройшов у понеділок у Києві, повідомляє «Укрінформ».

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    «Декілька днів тому ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на наступні шість місяців. Санкції залишатимуться у силі, доки не будуть у повному обсязі виконані Мінські домовленості», - заявив очільник ЄС.

    Туск вкотре наголосив на неухильній позиції ЄС у підтримці незалежності, суверенітету та територіальності цілісності України.

    «Ми ніколи не визнаємо анексію Криму та Севастополю Росією», - також зауважив політик.

    Нагадаємо, у Києві розпочався саміт Україна-ЄС.

    Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

    Раніше Зеленський під час спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером та представниками ЗМІ висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.

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