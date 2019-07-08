Санкції проти Росії зберігатимуться до повного виконання «Мінська» - Туск



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Ми ніколи не визнаємо анексію Криму та Севастополю Росією, - Туск

Туск вкотре наголосив на неухильній позиції ЄС у підтримці незалежності, суверенітету та територіальності цілісності України

Санкції проти Росії не будуть скасовані, доки не будуть виконані Мінські домовленості. На цьому наголосив президент Європейської ради Дональд Туск за результатами 21-го саміту Україна-ЄС, що пройшов у понеділок у Києві, повідомляє «Укрінформ».

«Декілька днів тому ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на наступні шість місяців. Санкції залишатимуться у силі, доки не будуть у повному обсязі виконані Мінські домовленості», - заявив очільник ЄС.

Туск вкотре наголосив на неухильній позиції ЄС у підтримці незалежності, суверенітету та територіальності цілісності України.

«Ми ніколи не визнаємо анексію Криму та Севастополю Росією», - також зауважив політик.

Нагадаємо, у Києві розпочався саміт Україна-ЄС.

Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

Раніше Зеленський під час спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером та представниками ЗМІ висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.