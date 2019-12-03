Зі «Слуги народу» виключили третього нардепа



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Романа Іванісова виключили зі «Слуги народу» 2 грудня на засіданні фракції - спікер парламенту

«Слуги народу» позбавилася від нардепа - гвалтівника Романа Іванісова

Народного депутата Романа Іванісова, якого судили за згвалтування неповнолітньої дівчини, виключили з фракції «Слуга народу».

Про це повідомив на ранковому засіданні голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

За словами спікера, вчора, 2 грудня, фракція на своєму засіданні проголосувала за виключення Іванісова зі своїх лав.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму.

Як повідомлялося, виключення депутата Іванісова з партії «Слуга народу» анонсував 25 листопада у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський. «Третього депутата - за кількістю, я маю на увазі - виключили з партії «Слуга народу», і ми цим пишаємося, бо у нас триває очищення. Набрали людей з народу, звичайних людей, і завжди говорили, що якщо будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорняки або кримінальні справи - будемо виключати», - заявив президент.

Першими двома виключеними парламентарями стали Анна Скороход та Антон Поляков. 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

До відома, ранкове засідання Ради розпочалося зі складання присяги В’ятровича.