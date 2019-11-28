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    Політика

    Свіжі рейтинги: «Слугу народу» попри зливу скандалів досі підтримує майже половина виборців

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    Свіжі рейтинги: «Слугу народу» попри зливу скандалів досі підтримує майже половина виборців

    «Слугу народу» підтримує 45% виборців України

    Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 20-24 листопада , лідером електоральний симпатій досі залишається партія «Слуга народу», яку підтримують майже 45% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Про це йдеться на сайті «Рейтингу».

    За результатами дослідження на сьогодні 12,7% українців підтримують партію «Опозиційна платформа – За життя. Політичну партію п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» -  9,6% респондентів.

    На четвертому місці із показником 8,5% підтримки опинилась політсила Юлії Тимошенко «Батьківщина».

    4,4% виборців готові підтримати партію Святослава Вакарчука «Голос».

    Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

    Зазначимо, що останнім часом депутати від партії «Слуга народу» все частіше потрапляють у скандали. Напередодні з'ясувалося, що нардеп Андрій Богданець має судимість за побиття водія. 

    Як повідомлялось, народний депутат Роман Іванісов, якого судили за зґвалтування, не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики 25 листопада. Іванісов є членом антикорупційного комітету.

    25 листопада Зеленський повідомив про виключення з парламентської фракції партії «Слуга народу» третього народного депутата - Іванісова.

    Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

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    Батьківщина Європейська солідарність кримінал депутат рейтинг партії скандал партія Слуга народу фракція Роман Іванісов
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