Свіжі рейтинги: «Слугу народу» попри зливу скандалів досі підтримує майже половина виборців



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«Слугу народу» підтримує 45% виборців України

Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 20-24 листопада , лідером електоральний симпатій досі залишається партія «Слуга народу», яку підтримують майже 45% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Про це йдеться на сайті «Рейтингу».

За результатами дослідження на сьогодні 12,7% українців підтримують партію «Опозиційна платформа – За життя. Політичну партію п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» - 9,6% респондентів.

На четвертому місці із показником 8,5% підтримки опинилась політсила Юлії Тимошенко «Батьківщина».

4,4% виборців готові підтримати партію Святослава Вакарчука «Голос».

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

Зазначимо, що останнім часом депутати від партії «Слуга народу» все частіше потрапляють у скандали. Напередодні з'ясувалося, що нардеп Андрій Богданець має судимість за побиття водія.

Як повідомлялось, народний депутат Роман Іванісов, якого судили за зґвалтування, не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики 25 листопада. Іванісов є членом антикорупційного комітету.

25 листопада Зеленський повідомив про виключення з парламентської фракції партії «Слуга народу» третього народного депутата - Іванісова.

Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.