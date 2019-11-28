Свіжі рейтинги: «Слугу народу» попри зливу скандалів досі підтримує майже половина виборців
«Слугу народу» підтримує 45% виборців України
Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 20-24 листопада , лідером електоральний симпатій досі залишається партія «Слуга народу», яку підтримують майже 45% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Про це йдеться на сайті «Рейтингу».
За результатами дослідження на сьогодні 12,7% українців підтримують партію «Опозиційна платформа – За життя. Політичну партію п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» - 9,6% респондентів.
На четвертому місці із показником 8,5% підтримки опинилась політсила Юлії Тимошенко «Батьківщина».
4,4% виборців готові підтримати партію Святослава Вакарчука «Голос».
Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.
Зазначимо, що останнім часом депутати від партії «Слуга народу» все частіше потрапляють у скандали. Напередодні з'ясувалося, що нардеп Андрій Богданець має судимість за побиття водія.
Як повідомлялось, народний депутат Роман Іванісов, якого судили за зґвалтування, не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики 25 листопада. Іванісов є членом антикорупційного комітету.
25 листопада Зеленський повідомив про виключення з парламентської фракції партії «Слуга народу» третього народного депутата - Іванісова.
Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.