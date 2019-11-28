Скандальний нардеп Іванісов не навчався в університетах, які вказував у біографіях документ



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Народний депутат Роман Іванісов

Журналісти просили помічницю Іванісова надати копію або вихідні дані диплома про вищу освіту, але вона проігнорувала це прохання

Народний депутат Роман Іванісов, якого виключили із фракції «Слуга народу», не здобував вищої освіти, як було зазначено в його біографіях.

Про це пише видання «Четверта влада».

У 2010 – 2015 роках Іванісов був депутатом Рівненської обласної ради VI скликання. У його біографії на сайті облради зазначено, що в 1995 році він вступив до Запорізького державного університету на факультет управління, відділення «Правознавство». Іванісов указав, що у 2000 році він закінчив із відзнакою повний курс згаданого університету та здобув кваліфікацію «Юрист – спеціаліст».

В автобіографії, яку журналісти отримали у пресслужбі «Слуги народу» в Рівненській області зазначено, що Іванісов закінчив Бердянський університет менеджменту та бізнесу, факультет управління, відділення «Правознавство», кваліфікація «Юрист – спеціаліст» (диплом із відзнакою). Про Запорізький університет у документі не згадано.

«Четверта влада» офіційно звернулася в обидва університети. У Запорізькому університеті повідомили, що Іванісов не числиться серед студентів, які навчалися в установі.

Також у Бердянському університеті заявили, що Іванісов не одержував у них диплом про вищу освіту.

Журналісти звернулися до помічниці Іванісова із проханням надати копію або вихідні дані диплома про вищу освіту, але вона проігнорувала це прохання.

Як повідомлялось, народний депутат Роман Іванісов, якого судили за зґвалтування, не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики 25 листопада. Іванісов є членом антикорупційного комітету.

25 листопада Зеленський повідомив про виключення з парламентської фракції партії «Слуга народу» третього народного депутата - Іванісова.

Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.