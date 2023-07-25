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Особистого шеф-кухаря Барака Обами знайдено мертвим в озері

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Особистого шеф-кухаря Барака Обами знайдено мертвим в озері
Кухар Тафарі Кемпбелл працював на родину Обам багато років
фото з відкритих джерел

Родина колишнього президента США Обами засмучена через смерть Тафарі Кемпбелла

Особистого шеф-кухаря колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обами знайшли мертвим в озері біля родинного будинку експрезидента в курортному районі Мартас-Він'ярд у Массачусетсі. Про це пише Aljazeera.

Поліція штату підтвердила в понеділок, що веслувальник, який втопився у ставку Едгартаун, був особистим шеф-кухарем Обами Тафарі Кемпбелл.

45-річний Кемпбелл працював у Білому домі, а потім продовжив працювати на родину Обами після того, як 44-й президент залишив свій пост у 2016 році.

Родина колишнього президента США Обами каже, що вони розбиті через смерть «теплого, веселого, надзвичайно доброго» шеф-кухаря Тафарі Кемпбелла.

«Тафарі був улюбленцем  нашої сім'ї», – йдеться у спільній заяві родини Обами. – «Він був … творчим і захопленим їжею та її здатністю об’єднувати людей. У наступні роки ми пізнали його як теплу, веселу, надзвичайно добру людину, яка зробила все наше життя трохи яскравішим».

«Ось чому, коли ми збиралися покинути Білий дім, ми попросили Тафарі залишитися з нами, і він великодушно погодився. Відтоді він був частиною нашого життя, і наші серця розбиті, що він пішов», – сказано у заяві.

За словами Обам, у Кемпбелла залишились дружина Шеріз і сини-близнюки.

Місцева влада та правоохоронці почали пошуки зниклої людини ще у неділю, після повідомлення про те, що рідні не можуть знайти веслувальника.

Поліція штату повідомила, що за допомогою ехолота виявила Кампелла, на якому не було рятувального жилета, приблизно за 30 м від берега та на глибині 2,4 м під водою.

Нагадаємо, колишній президент США Барак Обама вважає, що у 2014 році росіяни легко окупували український Крим, бо на півострові симпатизували РФ.  За словами експрезидента США, дев’ять років тому Україна не була тією Україною, про яку ми говоримо сьогодні, а почуття ідентичності та здатність дати відсіч Росії розвинулися після окупації півострова й демонструють запеклий опір сьогодні. Окрім того, він зазначив, що у 2014 році в Криму було багато російськомовних людей, симпатиків поглядів, які представляла Росія.

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Теги: росія Барак Обама місцева влада смерть Україна президент дружина влада росіяни

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