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Росіяни вбили двох жінок-військовослужбовиць: що про них відомо

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни вбили двох жінок-військовослужбовиць: що про них відомо
На фронті загинули колишня футзалістка Елеонора Мальцева та медик Юлія Шевченко
фото з відкритих джерел

Подробиці загибелі Елеонори Мальцевої та Юлії Шевченко не повідомляються

На війні проти російських окупантів загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева. Про смерть 34-річної спортсменки повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Подробиці загибелі Елеонори Мальцевої не повідомляються
Подробиці загибелі Елеонори Мальцевої не повідомляються
фото з відкритих джерел

У захисниці України залишився син. Під час спортивної кар’єри Елеонора виступала за «Біличанку» із Коцюбинського (Київська область), а також за національну команду. Подробиці загибелі Мальцевої не повідомляються.

Минулої доби росіяни також вбили Юлію Шевченко – заступницю командира по морально-психологічному забезпеченню, яка піклувалась про бійців підрозділу. Про це повідомив наречений Шевченко Тарас Сухенюк. 

«31 липня перестало битися серденько цієї прекрасної дівчини, нареченої, моєї майбутньої дружини. Не стало людини, яка своєю хоробрістю, працьовитістю, наполегливістю обійшла будь-кого. Вона – це янгол серед людей, яка допомагала всім, всім, хто просив і не просив допомоги. Вона завжди хотіла жити щасливо і довго, вона завжди говорила, як хоче створити зі мною велику і дружню родину. Вона завжди була за справедливість в цьому світі. Історія нашого кохання назавжди буде у наших серцях... Кохання, яке я відчув будучи з нею», – написав наречений загиблої військовослужбовиці.

На фронті загинула Юлія Шевченко
На фронті загинула Юлія Шевченко
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що на початку липня через теракт росіян у Краматорську загинула письменниця Вікторія Амеліна. У момент удару мисткиня була в ресторані Ria Lounge у центрі міста разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.

Теги: війна смерть військові жінка

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