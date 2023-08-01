Росіяни вбили двох жінок-військовослужбовиць: що про них відомо

Подробиці загибелі Елеонори Мальцевої та Юлії Шевченко не повідомляються

На війні проти російських окупантів загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева. Про смерть 34-річної спортсменки повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

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Подробиці загибелі Елеонори Мальцевої не повідомляються фото з відкритих джерел

У захисниці України залишився син. Під час спортивної кар’єри Елеонора виступала за «Біличанку» із Коцюбинського (Київська область), а також за національну команду. Подробиці загибелі Мальцевої не повідомляються.

Минулої доби росіяни також вбили Юлію Шевченко – заступницю командира по морально-психологічному забезпеченню, яка піклувалась про бійців підрозділу. Про це повідомив наречений Шевченко Тарас Сухенюк.

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«31 липня перестало битися серденько цієї прекрасної дівчини, нареченої, моєї майбутньої дружини. Не стало людини, яка своєю хоробрістю, працьовитістю, наполегливістю обійшла будь-кого. Вона – це янгол серед людей, яка допомагала всім, всім, хто просив і не просив допомоги. Вона завжди хотіла жити щасливо і довго, вона завжди говорила, як хоче створити зі мною велику і дружню родину. Вона завжди була за справедливість в цьому світі. Історія нашого кохання назавжди буде у наших серцях... Кохання, яке я відчув будучи з нею», – написав наречений загиблої військовослужбовиці.

На фронті загинула Юлія Шевченко фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що на початку липня через теракт росіян у Краматорську загинула письменниця Вікторія Амеліна. У момент удару мисткиня була в ресторані Ria Lounge у центрі міста разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.