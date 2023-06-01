Скандал у Білій Церкві: учень на інвалідному візку пожалівся на вчительку

Хлопець зазначив, що класний керівник проігнорувала його та однокласницю нібито за те, що вони пересуваються на інвалідному візку

Останній дзвоник для учня Білоцерківського опорного ліцею №20, що на Київщині, пройшов жахливо. Про це Артем Батрак розповів у соціальній мережі та заявив, що класна керівниця просто проігнорувала його присутність на шкільному заході через те, що він пересувається на інвалідному візку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами хлопця, останні півроку він мріяв відсвяткувати останній дзвоник, проте класний керівник Тамара Гончар навіть не звернула уваги на те, що Артем приїхав на лінійку.

«Не поставила мене до мого класу, не запросила до школи! Повністю проігнорувала мене та мою однокласницю Поліну, яка також на інвалідному візку! Ніби ми не її учні, а просто діти з вулиці! Ще й на інвалідних візках!» – розповів Артем.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хлопець зазначив, що байдужість класного керівника його шокувала, а його мрія розбилася в один момент. Він подякував рідним за те, що підтримали його на лінійці, і звернувся до Міністерства освіти та науки України, урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю, а також до міського голови Білої Церкви та начальник управління у Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Артем Батрак пожалівся на несправедливе ставлення класного керівника до себе скріншот

Шкільний заклад не надав коментарів з приводу заяви хлопця.

Нагадаємо, що 31 травня у львівській школі трапився скандал. У львівській школі Марії Покрови, якою керує священнослужитель греко-католицької єпархії отець Мостовий, відбулось свято останнього дзвоника, проте на нього не запросили хлопчика Тимура, який хворіє синдромом Дауна. Мати дитини звинуватила керівництво школи у булінгу.