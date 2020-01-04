Співака Рода Стюарта заарештували за напад на людину на дитячій вечірці



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Род Стюарт з дружиною після церемонії в Букінгемському палаці Фото: Reuters

Стюарт приніс вибачення за свій вчинок, але охоронець все одно збирається висунути звинувачення.

Британського співака і автора пісень Рода Стюарта заарештували разом з сином Шоном за напад на охоронця і працівника на дитячій вечірці у Флориді/

Про це пише Mirror.

На співака поскаржився охоронець закладу, який звернувся в поліцію із заявою, що Стюарт з сином Шоном і ще кількома дітьми намагалися проникнути на приватний захід. Однак охоронець помітив їх і попросив піти, але співак з родиною не захотів залишати місце.

В результаті конфлікту Стюарт вдарив охоронця в груди, а Шон штовхнув робітника.

Відомо, що сам артист приніс вибачення за свій вчинок, але охоронець все одно збирається висунути звинувачення.