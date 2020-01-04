Співака Рода Стюарта заарештували за напад на людину на дитячій вечірці
Род Стюарт з дружиною після церемонії в Букінгемському палаці
Фото: Reuters
Стюарт приніс вибачення за свій вчинок, але охоронець все одно збирається висунути звинувачення.
Британського співака і автора пісень Рода Стюарта заарештували разом з сином Шоном за напад на охоронця і працівника на дитячій вечірці у Флориді/
Про це пише Mirror.
На співака поскаржився охоронець закладу, який звернувся в поліцію із заявою, що Стюарт з сином Шоном і ще кількома дітьми намагалися проникнути на приватний захід. Однак охоронець помітив їх і попросив піти, але співак з родиною не захотів залишати місце.
В результаті конфлікту Стюарт вдарив охоронця в груди, а Шон штовхнув робітника.
Відомо, що сам артист приніс вибачення за свій вчинок, але охоронець все одно збирається висунути звинувачення.