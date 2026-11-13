Звільнення зі служби та терміни: Міноборони підготувало законопроєкт

Питання чітких термінів служби залишається актуальним для українських військових, багато з яких перебувають на фронті з початку повномасштабного вторгнення

Міністерство оборони України підготувало законопроєкт, який має врегулювати терміни військової служби. Документ розробили в кількох варіантах, наразі триває обговорення з урядом та військово-політичним керівництвом щодо механізму його реалізації. Про це повідомила заступниця міністра оборони Любов Галан під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Главком».

За словами Галани, робота над документом триває активно, однак остаточний варіант законопроєкту ще не визначений.

«Такий законопроєкт, у декількох версіях навіть, уже підготовлений Міноборони. І зараз ведеться робота всередині уряду і також з військово-політичним керівництвом, на яке, очевидно, буде впливати цей законопроєкт, з приводу того, як він може бути реалізований, у якій версії. Тому ця робота не зупинена. Вона триває, я б сказала, дуже активно», – зазначила заступниця міністра.

Питання чітких термінів служби залишається актуальним для українських військових, багато з яких перебувають на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ще в березні заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що Україна планує поступово перейти від мобілізованої армії до контрактної. Однією з передумов такого переходу має стати встановлення чітких термінів служби завдяки запровадженню нових контрактів.

За його словами, підписувати такі контракти зможуть не лише нові військовослужбовці, а й ті, хто вже проходить службу за мобілізацією.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про необхідність посилення відповідальності за ухилення від військової служби та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Відповідний законопроєкт уже фіналізує Міністерство оборони.