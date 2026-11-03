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Окупанти опублікували відео удару бомбою по школі в Комишувасі, де загинули 33 людина

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти опублікували відео удару бомбою по школі в Комишувасі, де загинули 33 людина
На оприлюднених кадрах видно, як російська авіація скидає фугасні авіабомби на будівлю школи
фото: кадр з відео

Понад 50 осіб можуть бути під завалами, рятувальна операція продовжується

Російські окупанти оприлюднили відео авіаудару по школі в Комишувасі, де на момент атаки перебували люди, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. Унаслідок удару загинуло 33 людини, ще п’ятеро дістали поранення. Ще понад 50 осіб можуть бути під завалами. Відповідні кадри воєнного злочину опублікувалии окупанти, пише «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як російська авіація скидає фугасні авіабомби (ФАБ) на будівлю школи. Удар зруйнував укриття, де перебували люди.

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Частину атак окупанти, за повідомленням української сторони, завдали вже після прибуття на місце рятувальників і поліцейських. Це створило додаткову загрозу для людей, які намагалися допомогти постраждалим.

Для удару росіяни використали ФАБ-3000. Це авіабомба масою близько трьох тонн, яка містить майже 1,5 тонни вибухової речовини. Такі боєприпаси призначені для ураження укріплених споруд, зокрема бетонних укриттів і бункерів.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області.

Глава держави Володимир Зеленський під час спільної з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом пресконференції у Берліні заявив, що у Комишувасі на Запоріжжі кількість загиблих внаслідок російського авіаудару зросла до 33, понад 50 осіб можуть бути під завалами.

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Теги: окупанти росія обстріл війна Запоріжжя

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