Російські військові замаскувалися під цивільних та прямували до Києва: деталі спецоперації СБУ

Контррозвідники затримали двох контрактників армії РФ, які втекли з фронту та намагалися дістатися столиці автостопом

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських військових, які після втечі з позицій на Краматорському напрямку переодягнулися в цивільний одяг і намагалися дістатися Києва. Їх зупинили на блокпосту на в’їзді до Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За даними спецслужби, затримані є контрактниками 291-го мотострілецького полку Південного військового округу РФ. Вони рухалися на автомобілі, який зупинили автостопом. Під час перевірки в одного з чоловіків на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії.

Як російські військові намагалися дістатися Києва

За матеріалами справи, нещодавно обох військових відправили штурмувати позиції Сил оборони України на Краматорському напрямку. Згодом вони втекли з лінії бойового зіткнення та дісталися селища в так званій «сірій» зоні.

Там чоловіки знайшли цивільний одяг у покинутому будинку, переодягнулися та закопали в оселі військову форму, табельну зброю армії РФ. Після цього вони пішки вирушили до найближчого райцентру.

Дорогою росіяни зупинили автомобіль. Його водій погодився підвезти їх до Дніпра, звідки вони планували продовжити шлях до Києва. За даними СБУ, один із затриманих хотів сховатися в столиці, де проживають його родичі.

Що відомо про затриманих

Як з’ясувало розслідування, один із фігурантів – мешканець тимчасово окупованого Довжанська Луганської області, якого двічі засуджували за вбивство. За даними СБУ, з 2016 року він воює на боці Росії проти українських Сил оборони. Після початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу.

Другий затриманий – громадянин РФ, який підписав контракт із російським Міноборони під час відбування покарання за вбивство.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту з Луганщини про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності. Його тримають під вартою без права внесення застави. За інкримінованими статтями йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його спільника, громадянина РФ, утримують як військовополоненого. Досудове розслідування триває.

Варто нагадати, що військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії ракетно-дронових атак РФ по складах пально-мастильних матеріалів на півдні України.

За результатами дій на випередження в Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону.