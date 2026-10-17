Трамп: Думаю, обидва лідери – я маю справу з обома – також хочуть, щоб ця війна закінчилася

Дональд Трамп зазначив, що знає «певні деталі» після того, як журналісти нагадали, що саме російський диктатор Путін розпочав війну проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що володіє невідомими загалу деталями щодо російсько-української війни, які планує публічно розкрити згодом. Про це пише «Главком».

Відповідну заяву очільник Білого дому зробив під час спілкування з пресою 16 жовтня, реагуючи на зауваження журналістів стосовно його систематичної критики на адресу президента України Володимира Зеленського та нагадування про те, що саме Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення.

Американський лідер підкреслив, що його головним пріоритетом залишається якнайшвидше припинення бойових дій. Трамп запевнив, що підтримує постійні контакти з керівниками обох держав і переконаний у їхньому спільному прагненні завершити конфлікт.

Обгрунтовуючи необхідність термінового миру, глава Білого дому навів дані щодо масштабів людських втрат на фронті, заявивши, що щомісяця у війні гине в середньому 25 тис. військовослужбовців, а показник за минулий місяць досяг позначки у 32 тис.осіб.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито сам прагне завершити війну проти України. Про це американський лідер сказав, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи дослухається Путін до президента України Володимира Зеленського та припинить бойові дії.

Варто нагадати, що російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не є великим шанувальником Володимира Зеленського, і розкритикував відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).



Розмова з ведучим програми «Finnerty» Робом Фіннерті відбулася 15 жовтня в Білому домі. Ведучий запитав про відновлення українських атак на російські НПЗ, і Трамп відповів, що вважає це шкідливим для світового ринку пального.